Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria netta nel Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa del Mondiale MotoGP, imponendosi in solitaria sul circuito di Austin. Il pilota italiano ha così ottenuto il suo terzo successo consecutivo nella gara della domenica, portando a cinque il totale delle vittorie domenicali tra il 2025 e il 2026. Nonostante il trionfo ad Austin, il duello per la leadership del campionato resta apertissimo: Bezzecchi si conferma leader della classifica generale con 81 punti, appena quattro in più rispetto al compagno di squadra Jorge Martín, fermo a 77.

Pur non avendo ancora vinto una gara domenicale in questa stagione, Martín è riuscito a rimanere estremamente vicino in classifica grazie ai risultati ottenuti nelle Sprint. Lo spagnolo ha collezionato una vittoria in Texas, un terzo posto in Brasile e due secondi posti, distribuiti tra Brasile e Texas. Questo equilibrio tra i due piloti sottolinea quanto sia fondamentale la costanza nel raccogliere punti durante tutto il campionato, sia nelle gare principali che nelle competizioni brevi del sabato.

La lezione di Bagnaia: l'importanza della regolarità

L’analisi dei risultati passati evidenzia come la regolarità sia un elemento chiave per la conquista del titolo mondiale. Nel 2024, Francesco Bagnaia aveva vinto undici gare domenicali rispetto alle tre di Martín e ottenuto sette successi nelle Sprint, un numero pari a quello dello spagnolo.

Tuttavia, gli otto zeri accumulati da Bagnaia, contro i soli tre di Martín, fecero la differenza nel computo finale dei punti. Questo dimostra chiaramente che anche pochi episodi negativi possono compromettere seriamente una stagione e le ambizioni iridate.

L’esperienza di Bagnaia rappresenta un monito per Bezzecchi. Per mantenere vive le sue aspirazioni al titolo, il pilota italiano dovrà evitare di incappare in gare senza punti, sia nelle Sprint che nelle gare principali della domenica. La capacità di minimizzare gli errori e massimizzare ogni opportunità di punteggio sarà cruciale per il prosieguo del campionato.

Il weekend texano: record e protagonisti

Il Gran Premio degli Stati Uniti, ufficialmente noto come Red Bull Grand Prix of the United States, si è disputato il 29 marzo al Circuit of the Americas di Austin.

In qualifica, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position con la sua Ducati, stabilendo anche il nuovo record della pista. In gara, invece, Ai Ogura ha fatto segnare la miglior prestazione con il giro più veloce.

Sul podio, insieme al vincitore Bezzecchi, sono saliti Jorge Martín e il giovane Pedro Acosta. Quest’ultimo ha raggiunto un traguardo notevole, collezionando dodici podi in MotoGP senza aver ancora ottenuto una vittoria. Bezzecchi ha inoltre stabilito un nuovo e impressionante record di giri consecutivi in testa a un Gran Premio, arrivando a quota 121 e superando il precedente primato di Jorge Lorenzo, risalente al 2015.

Dopo la caduta nella Sprint del sabato, che lo aveva visibilmente turbato, Bezzecchi ha commentato la sua prestazione: “Sono contento, come tutti hanno visto, ho commesso un errore grande il sabato ed era importante recuperare.

Il team mi ha sostenuto molto, perché ero molto triste, quindi li ringrazio per la dedizione che ci permette di continuare su questa strada”. Le sue parole evidenziano la resilienza e la determinazione che lo hanno portato al successo domenicale.