Proseguono ad Arber, in Germania, i Campionati Mondiali giovanili di biathlon. Nella mass start junior femminile, Carlotta Gautero conquista un brillante quinto posto. Nella mass start maschile, Hannes Bacher si piazza settimo.

Mass start femminile: Gautero quinta

Nella competizione femminile, la vittoria va all’ucraina Oleksandra Merkushyna, che trionfa in 29’17"1 nonostante tre bersagli mancati. Alle sue spalle si piazzano la lettone Estere Volfa, seconda con quattro errori, e un’altra atleta lettone, Elza Bleidele, terza con 16/20 al tiro. Carlotta Gautero, con 17/20 al poligono, chiude in quinta posizione a 55"6 dalla vincitrice.

Nona Nayeli Mariotti Cavagnet, con due errori al tiro, a 1’10"1; più indietro Denise Maestri (45ª con sei errori) e Alessia Forlin (50ª con sette errori).

Mass start maschile: Bacher settimo

In campo maschile, il norvegese Kasper Kalkenberg si aggiudica l’oro nella mass start, precedendo l’estone Jakob Kulbin (argento) e lo svedese Philip Lindkvist‑Flötten (bronzo). Hannes Bacher è il miglior azzurro, settimo con quattro bersagli mancati, a 46"6 dal vincitore. Seguono Nicola Giordano, 29° con 15/20 al poligono a 2’42"9, Davide Cola, 35° con sette errori, e Simone Motta, 55° con nove bersagli mancati.

Contesto e prospettive

Questi risultati confermano la competitività degli azzurrini nella categoria junior.

Gautero si conferma tra le migliori, mentre Bacher emerge come riferimento maschile. Le prestazioni odierne rappresentano un importante segnale in vista delle prossime gare e della crescita del movimento giovanile italiano.

Gare e prestazioni

La mass start junior femminile ha visto una gara combattuta, con la vittoria di Merkushyna che ha saputo gestire bene il tiro nonostante qualche errore. Gautero, con una prestazione solida al poligono, ha dimostrato di poter competere ai vertici. Nella prova maschile, Kalkenberg ha dominato con precisione e ritmo, mentre Bacher ha confermato il suo valore con un piazzamento nei primi dieci.