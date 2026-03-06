La Serie A di basket riprende il suo cammino dopo la pausa dedicata alla Coppa Italia e alle qualificazioni ai Mondiali 2027. La ventunesima giornata della regular season 2025‑2026 si svolgerà tra sabato 7 e lunedì 9 marzo, proponendo un interessante derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù, e la trasferta della capolista Virtus Bologna a Napoli.

Il calendario della 21ª giornata

Il programma del turno si aprirà sabato 7 marzo alle ore 19:30 con l'incontro tra Dolomiti Energia Trentino e Dinamo Sassari. Alle 20:00, Unahotels Reggio Emilia ospiterà Pallacanestro Trieste.

Alle 20:30, la capolista Virtus Bologna sarà impegnata sul campo della Guerri Napoli, in una sfida che ripropone l'emozione dei quarti di finale di Coppa Italia. Domenica 8 marzo, alle 17:00, Nutribullet Treviso Basket affronterà Umana Reyer Venezia. Alle 17:30, APU Udine giocherà contro Openjobmetis Varese, mentre alle 18:00, Bertram Derthona Tortona incrocerà la Vanoli Cremona. Il turno si concluderà lunedì 9 marzo alle 20:00 con il tanto atteso derby tra Olimpia Milano e Acqua San Bernardo Cantù. Germani Brescia osserverà un turno di riposo.

Contesto e obiettivi delle squadre

L’Olimpia Milano, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, rientra in campo con la chiara intenzione di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

La Virtus Bologna, attualmente al comando, mira a mantenere il primato assoluto con una vittoria esterna. Cantù, che occupa la penultima posizione con dieci punti all'attivo, cercherà punti preziosi per la salvezza in un derby dal sapore particolare. Napoli, rinvigorita dalla recente partecipazione alla Coppa Italia, proverà a confermarsi tra le rivelazioni del campionato.

Conferma del calendario ufficiale

Il calendario ufficiale della Lega Basket ha confermato le date e gli orari delle partite. In particolare, sabato 7 marzo alle 20:30 si disputerà Napoli‑Virtus Bologna, e lunedì 9 marzo alle 20:00 andrà in scena Olimpia Milano‑Cantù. Entrambi gli incontri saranno trasmessi anche su Sky Sport Basket.

Come previsto, Brescia osserva un turno di riposo.

Il sito ufficiale dell'Olimpia Milano ha inoltre specificato che la partita contro Cantù si terrà il 9 marzo 2026 presso l'Allianz Cloud, confermando così la sede e la data del derby lombardo.