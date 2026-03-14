Lisa Vittozzi si conferma una delle biatlete italiane più seguite e apprezzate in ambito internazionale. Negli ultimi anni, l’atleta friulana ha collezionato risultati di grande rilievo nelle tappe della Coppa del Mondo, affermandosi stabilmente tra le protagoniste della disciplina. La stagione 2025-2026 si prospetta ricca di appuntamenti cruciali, tra cui spiccano le competizioni di Otepää e i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Le aspettative per la stagione

La Coppa del Mondo di biathlon rappresenta uno degli eventi più attesi dagli appassionati di questo sport.

Lisa Vittozzi, forte delle sue prestazioni precedenti, è considerata una delle atlete su cui puntare. Le gare in programma a Otepää, in Estonia, si prefigurano come tappe potenzialmente decisive sia per la classifica generale sia per le graduatorie di specialità.

Il contesto internazionale

La Coppa del Mondo annovera, oltre a Vittozzi, numerose atlete di altissimo livello provenienti da diverse nazioni. Il circuito si articola su più tappe e comprende diverse discipline, quali la sprint, l’inseguimento (pursuit) e la staffetta. Ciascuna gara offre l’opportunità di accumulare punti preziosi in vista della classifica finale.

La stagione 2025-2026 acquisisce un’importanza particolare grazie alla concomitanza con i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, un evento destinato a catalizzare l’attenzione di pubblico e media. Gli appassionati attendono con grande interesse di osservare l’evoluzione della stagione e i risultati delle principali protagoniste.