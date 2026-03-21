Il biatleta francese Eric Perrot ha conquistato la Coppa del Mondo maschile di biathlon 2025-2026, imponendosi sia nella classifica generale che in quella pursuit. La stagione, la quarantanovesima edizione della manifestazione organizzata dall'International Biathlon Union, ha preso il via il 29 novembre 2025 a Östersund, in Svezia, e si è conclusa il 22 marzo 2026 a Oslo Holmenkollen, in Norvegia. Perrot ha primeggiato nella classifica generale con un totale di 1198 punti, distanziando il norvegese Sturla Holm Laegreid, secondo con 929 punti, e lo svedese Sebastian Samuelsson, che ha chiuso al terzo posto con 884 punti.

La competizione si è articolata su nove tappe e un totale di ventuno gare individuali.

Il regolamento della stagione ha previsto l'esclusione delle gare olimpiche dall'assegnazione dei punti per la Sfera di Cristallo. Le prove dei XXV Giochi Olimpici Invernali si sono svolte ad Anterselva, che per l'occasione non ha ospitato tappe del circuito maggiore di Coppa del Mondo, ma si è concentrata sull'assegnazione delle medaglie olimpiche, senza influire sulla classifica generale.

Le classifiche di specialità

Oltre alla Sfera di Cristallo per la classifica generale, Eric Perrot ha dominato anche in diverse specialità. Il francese si è aggiudicato la classifica pursuit con 412 punti, superando Sebastian Samuelsson (343 punti) e Sturla Holm Laegreid (329 punti).

Perrot ha trionfato anche nella classifica individuale, totalizzando 211 punti, seguito dal norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn (141 punti) e dal connazionale Emilien Jacquelin (133 punti). La classifica sprint ha visto un ex aequo al vertice tra Sturla Holm Laegreid e Sebastian Samuelsson, entrambi con 356 punti, mentre Perrot ha completato il podio con 335 punti. Infine, nella mass start, Perrot ha conquistato 240 punti, precedendo ancora Johan-Olav Smoerdal Botn (146 punti) e l'americano Campbell Wright (144 punti).

Tra gli atleti italiani, Tommaso Giacomel si è distinto con un notevole sesto posto nella classifica generale, accumulando 797 punti, e ha ottenuto buoni piazzamenti in diverse specialità.

Un altro azzurro, Lukas Hofer, ha raggiunto il quinto posto nella classifica individuale con 123 punti, evidenziando la competitività della squadra italiana.

Il contesto della stagione

La quarantanovesima edizione della Coppa del Mondo di biathlon si è caratterizzata per un calendario specifico che ha incluso un'interruzione nel mese di febbraio, dedicata allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali ad Anterselva. Le gare olimpiche, come da regolamento, non hanno assegnato punti per la classifica di Coppa del Mondo. Un altro elemento distintivo della stagione è stata l'esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni, una decisione presa in seguito all'invasione dell'Ucraina. Il programma ha previsto un totale di ventuno gare individuali, cinque a squadre e sei staffette miste, distribuite in tre diverse località, confermando la struttura delle edizioni precedenti.

In sintesi, la stagione 2025-2026 ha consacrato la crescita di Eric Perrot, che si è imposto con autorità sia nella classifica generale sia in quella pursuit. La competizione ha evidenziato una forte competitività tra i principali biatleti europei, con l'Italia che ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie alle ottime prestazioni di Tommaso Giacomel e Lukas Hofer.