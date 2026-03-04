Lisa Vittozzi è vicina a un traguardo storico: diventare la donna con il maggior numero di staffette concluse senza errori al poligono. Attualmente, la biatleta vanta venti vittorie in questa speciale classifica, un numero che la pone sullo stesso piano di Michela Ponza e della bielorussa Nadezhda Skardino. Un ulteriore successo in una delle prossime staffette, completata senza l'utilizzo di ricariche, la consacrerebbe come primatista assoluta in questa categoria.

La competizione ad Anterselva

La possibilità di stabilire questo nuovo record si concretizza ad Anterselva, sede della Coppa del Mondo di biathlon, che proseguirà con tre tappe previste tra il 5 e il 22 marzo.

Sarà in questo contesto che Vittozzi potrebbe scrivere un nuovo, significativo capitolo della sua carriera, superando Ponza e Skardino e entrando così nella storia della disciplina.

Il contesto tecnico e storico dei primati

Il primato attuale, che vede Lisa Vittozzi affiancata a Michela Ponza e Nadezhda Skardino con venti staffette impeccabili, evidenzia un'eccezionale costanza al poligono. Skardino, ritiratasi nel 2018, detiene il record assoluto di gare concluse senza errori su quattro poligoni, con un totale di ventidue “zero”. Ponza, invece, guida la classifica generale con settantaquattro poligoni perfetti nel corso della sua carriera. Vittozzi, con le sue venti staffette senza errori, si trova ora a un passo dal superare le sue colleghe in questa specifica graduatoria.

Un primato di precisione

La precisione al poligono è un elemento cruciale nel biathlon. Nadezhda Skardino si distingue per il record assoluto di gare su quattro poligoni concluse senza errori, con ventidue “zero”. Michela Ponza detiene il primato di “zero” in carriera, considerando tutti i formati di gara, con settantaquattro successi. Lisa Vittozzi, con venti staffette perfette, è dunque in lizza per superare Ponza specificamente nell'ambito delle staffette, un obiettivo che appare alla sua portata se saprà mantenere l'attuale livello di precisione.