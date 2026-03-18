Mattia Bellucci ha raggiunto un significativo traguardo nel panorama del tennis internazionale, assicurandosi un posto nel tabellone principale del Miami Open, il secondo prestigioso Masters 1000 della stagione. Il tennista ventiquattrenne, originario di Busto Arsizio e attualmente classificato al numero 77 dell'ATP, ha conquistato l'accesso al main draw superando le qualificazioni. Nel turno decisivo, Bellucci ha affrontato e sconfitto lo statunitense Murphy Cassone, numero 256 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, dimostrando tenacia e abilità sul campo.

Grazie a questa vittoria, Bellucci si afferma come il settimo tennista italiano a entrare nel tabellone principale del torneo di Miami, evidenziando la notevole e crescente presenza azzurra in una delle competizioni più ambite del circuito. La sua prossima sfida lo vedrà opposto a un altro giocatore di casa, Alex Michelsen, un ventunenne che occupa la quarantesima posizione nel ranking mondiale. L'incontro si preannuncia impegnativo, considerando che Michelsen ha già avuto la meglio su Bellucci nell'unico precedente confronto diretto, avvenuto a Washington nel 2024.

La nutrita rappresentanza italiana al Masters 1000 di Miami

L'ingresso di Bellucci nel main draw arricchisce ulteriormente la già consistente presenza italiana al Masters 1000 di Miami.

Oltre a lui, il tennis maschile azzurro può contare su un gruppo di atleti di spicco già qualificati per il tabellone principale: tra questi figurano Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Questa schiera di talenti conferma l'Italia come una delle nazioni più rappresentate nel torneo maschile, nonostante l'assenza di Jannik Sinner, il campione in carica, che non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno a causa di una sospensione.

Anche nel tabellone femminile, l'Italia sarà ben rappresentata da tre atlete di punta: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. La partecipazione di un numero così elevato di tennisti italiani, sia uomini che donne, sottolinea la costante crescita e l'ottimo stato di salute del movimento tennistico nazionale, capace di esprimere talenti e competere con successo ai massimi livelli del circuito internazionale.

Storia e record del Miami Open

Il Miami Open, in calendario dal 16 al 30 marzo, ha una storia ricca di momenti significativi. Dal 2019, l'evento si svolge presso l'imponente Hard Rock Stadium, dopo aver trascorso oltre trent'anni nella storica sede di Key Biscayne. Nel corso delle sue edizioni, il torneo ha visto trionfare leggende del tennis: André Agassi e Novak Djokovic detengono il record maschile con ben sei vittorie ciascuno. Tra le curiosità più notevoli, spicca il nome di Carlos Alcaraz, che nel 2022, a soli diciotto anni, è diventato il più giovane campione nella storia della competizione. In campo femminile, il primato assoluto di vittorie appartiene a Serena Williams, con otto titoli conquistati.

L'attuale edizione del torneo vede tra i principali favoriti alcuni dei campioni che hanno già alzato il trofeo nelle stagioni passate, tra cui Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz. Per la delegazione italiana, l'obiettivo sarà quello di capitalizzare la recente crescita del movimento tennistico e puntare a risultati di prestigio, dimostrando il proprio valore anche in assenza del campione uscente, Jannik Sinner.