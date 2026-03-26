Una serata di sport a Sanremo ha catalizzato l'attenzione su Pier Silvio Berlusconi, questa volta non per il suo ruolo nel mondo televisivo, ma per l'importante crescita sportiva del figlio, Lorenzo Mattia. Il giovane pugile ha conquistato una significativa terza vittoria consecutiva nel circuito federale Under 17, un risultato che non solo conferma una progressione costante ma ha anche suscitato l'interesse dei media, sia generalisti che sportivi.

L'incontro, disputatosi nella città ligure di Sanremo, ha visto Lorenzo Mattia imporsi con determinazione nella categoria Under 17.

A bordo ring, tra gli spettatori più coinvolti, era presente Pier Silvio Berlusconi, che ha sostenuto il figlio con visibile partecipazione emotiva. Un momento che ha sottolineato un passaggio cruciale nel percorso sportivo del giovane atleta, evidenziando il legame profondo tra padre e figlio.

Una serie di vittorie che conferma la continuità

Il recente successo ottenuto a Sanremo si inserisce in una serie positiva, seguendo altre due importanti vittorie conseguite tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Questo tracciato, sebbene ancora agli albori, è già caratterizzato da una notevole continuità e promette ulteriori sviluppi. Lorenzo Mattia Berlusconi, nato nel 2010 e diviso tra la residenza a Milano e quella in Liguria, si sta rapidamente affermando come uno dei profili più promettenti nel panorama della boxe giovanile italiana.

La dimensione privata al centro della visibilità pubblica

La presenza di Pier Silvio Berlusconi, noto manager di MFE‑MediaForEurope, non è passata inosservata, attirando l'attenzione mediatica. Le immagini dell'abbraccio a fine match e la sua partecipazione emotiva durante l'incontro hanno contribuito a delineare una narrazione che fonde armoniosamente la dimensione privata con la visibilità pubblica. La boxe, essendo uno sport intrinsecamente individuale, si rivela un terreno particolarmente fertile per la costruzione di un'identità autonoma, permettendo a Lorenzo Mattia di distinguersi e di svincolarsi, almeno in parte, dal peso e dalla risonanza del suo illustre cognome.

Il percorso nel pugilato federale

Il debutto ufficiale di Lorenzo Mattia nel pugilato federale risale al dicembre 2025. In quell'occasione, ha conquistato la sua prima vittoria nel match Under 17 (categoria 55 kg) al PalaPagnini di Savona, superando l'avversario Filippo Pegorari del team Barge Boxe. Successivamente, a fine febbraio 2026, ha replicato il successo a Genova, imponendosi per sospensione cautelare contro Simone Farinelli della Celano Boxe.

Questi risultati non solo testimoniano la sua costante crescita tecnica, ma confermano anche la sua capacità di affrontare con successo il delicato passaggio dalle discipline di combattimento a contatto leggero al pugilato a contatto pieno. Un percorso di affermazione che si sta sviluppando sotto la guida esperta del suo allenatore, Amedeo Marai, e che proietta il giovane atleta verso un futuro promettente nel mondo della boxe.