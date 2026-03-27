La terza giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico prende il via a Praga, capitale della Repubblica Ceca, con grande attesa per le coppie italiane. Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, insieme a Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba, sono impegnati nella rhythm dance, determinati a eseguire una prova precisa per conquistare la qualificazione al programma libero.

La sessione della rhythm dance inizia alle 11:30. In serata, dalle 18:00, sarà la volta del programma libero femminile, che assegnerà i titoli iridati e definirà il podio.

L'attenzione internazionale è focalizzata su Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, dominatori annunciati dopo il successo olimpico di Milano-Cortina. La loro superiorità tecnica e artistica rende quasi scontata la vittoria, spostando l'interesse sulla lotta per le posizioni di rincalzo.

Le coppie azzurre in cerca del libero

Per Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, così come per Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba, una performance pulita nella rhythm dance è cruciale per accedere alla fase successiva. La qualificazione al programma libero è un obiettivo concreto per entrambe le formazioni, che puntano a confermare la crescita mostrata nelle ultime stagioni e a ben figurare in questo contesto di altissimo livello.

Alle spalle dei favoriti Fournier Beaudry–Cizeron, la competizione per il podio vede protagonisti i canadesi Gilles–Poirier e i britannici Fear–Gibson, entrambi pronti a sfruttare ogni occasione per salire sul podio mondiale. La presenza di queste coppie di rilievo internazionale promette una gara avvincente per gli appassionati.

Lara Naki Gutmann nella top 10 femminile

Nel programma libero femminile, Lara Naki Gutmann si presenta forte di uno short program solido che le ha permesso di ottenere la settima posizione provvisoria. L'obiettivo della pattinatrice italiana è mantenere la top 10 e, se possibile, avvicinarsi ulteriormente alle migliori, approfittando di eventuali errori delle avversarie.

In testa alla classifica provvisoria c'è la giapponese Kaori Sakamoto, autrice di un corto quasi perfetto da circa 80 punti, seguita da Mone Chiba, da pattinatrici statunitensi e dalla belga Nina Pinzarrone, in una lotta serrata.

La giornata dei Mondiali di Praga si preannuncia quindi ricca di emozioni, sia per la danza che per il singolo femminile, con le atlete e le coppie italiane pronte a giocarsi le proprie carte in questa prestigiosa rassegna iridata.