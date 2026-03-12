Il Comitato Olimpico Internazionale ha definito il sistema di qualificazione per il canottaggio e il coastal rowing in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il programma prevede quindici eventi complessivi: sette maschili, sette femminili e uno misto, per un totale di 502 atleti ammessi. Ogni Comitato Olimpico Nazionale potrà presentare una sola imbarcazione per ciascuna competizione.

Parità di genere e distribuzione delle quote

Per la terza edizione consecutiva, il sistema assicura la parità di genere: saranno 251 i posti riservati a ciascun sesso, includendo le quote per il Paese ospitante e i posti universali, mirati a promuovere una partecipazione ampia e inclusiva.

Le tappe di qualificazione per il canottaggio

Il percorso di qualificazione si articola in tre fasi principali. La prima opportunità di accesso ai Giochi sarà offerta dai Campionati Mondiali 2027, che si terranno a Lucerna, in Svizzera, dal 23 al 29 agosto. In questa sede, potranno qualificarsi fino a 302 atleti, in base alle classifiche e alle quote disponibili per ogni specialità.

La seconda fase prevede le Regate Continentali di Qualificazione, programmate per il 2027 o 2028, dedicate alle gare individuali. Queste manifestazioni, che si svolgeranno in Asia/Oceania, Africa, Americhe ed Europa, permetteranno la qualificazione di 36 atleti. La partecipazione sarà aperta ai Paesi che non hanno ottenuto alcuna qualificazione o ne hanno conquistata solo una ai Mondiali.

Infine, la Regata Finale di Qualificazione Olimpica, la cui sede sarà definita nel 2028, rappresenterà l'ultima possibilità per 88 atleti di assicurarsi un posto ai Giochi. A questa competizione potranno accedere tutti i Paesi non ancora qualificati in una specifica gara.

Percorsi di qualificazione per il coastal rowing

Il coastal rowing presenta due vie distinte per la qualificazione. La prima è costituita dalle Beach Sprint Finals di Oeiras, in Portogallo, in programma dal 6 al 9 ottobre 2027. Qui si qualificheranno 24 atleti: sei doppi misti, sei singoli maschili e sei singoli femminili. Il secondo percorso si sviluppa attraverso gli eventi continentali di qualificazione olimpica, che assegneranno otto posti per l'Europa: due doppi misti, due singoli maschili e due singoli femminili.

Conferma del programma e obiettivi

Il CIO ha confermato una quota complessiva di 502 atleti, con 64 posti destinati al Beach Sprint. Il programma di gare include dodici specialità nel canottaggio flat e tre nel Beach Sprint, per un totale di quindici eventi medagliati. Il presidente di World Rowing, Jean‑Christophe Rolland, ha espresso soddisfazione per la conferma del programma e per l'impegno verso l'innovazione, la parità di genere e l'universalità della partecipazione.