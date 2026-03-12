Il Gran Premio d’Australia ha offerto spunti di riflessione sulla competitività attuale della Mercedes. L’esperto Giorgio Piola ha evidenziato come la scuderia tedesca sembri godere di un vantaggio tecnico significativo rispetto alle altre squadre, un divario che ricorda quello registrato nel 2014, anno di introduzione delle unità turbo-ibride.

Un vantaggio tecnico che richiama il passato

Piola ha sottolineato la potenza della power unit Mercedes, paragonandola a quella del 2014, quando la Stella a Tre Punte si presentò con un motore sviluppato in anticipo rispetto alla concorrenza.

Questo vantaggio iniziale permise alla Mercedes di dominare l’inizio dell’era ibrida.

Gestione e informazioni: il gap con i team clienti

Oltre alla pura potenza del motore, Piola ha posto l’accento sull’importanza della gestione tecnica. Ha spiegato che non basta fornire la power unit, ma è cruciale anche la gestione della parte elettrica e l’integrazione con il motore tradizionale. Le dichiarazioni di Andrea Stella, che ha lamentato una presunta minore disponibilità di informazioni per la McLaren, suggeriscono una differenza nel livello di supporto tecnico offerto da Mercedes ai propri team clienti rispetto al team ufficiale.

Contesto e prospettive future

Piola ha ricordato che il Gran Premio d’Australia è stato il primo appuntamento della stagione e che la pista australiana non è sempre ideale per valutare appieno le prestazioni delle nuove monoposto, specialmente per quanto riguarda il recupero di energia.

Pertanto, ha invitato alla cautela nel trarre conclusioni definitive, auspicando che già dal GP di Cina si possano osservare sviluppi più chiari e significativi.

Il vantaggio integrato di Mercedes

Il team ufficiale Mercedes beneficia di un vantaggio strutturale intrinseco: la capacità di integrare motore e telaio in modo armonico. Questa sinergia permette adattamenti rapidi del design e lo sfruttamento di dati in tempo reale, creando un pacchetto complessivamente più efficiente rispetto a quello dei team clienti, che non dispongono dello stesso livello di informazioni e interconnessione tecnica.