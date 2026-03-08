Fabio Capello ha voluto celebrare l’impresa dell’Italrugby contro l’Inghilterra, avvenuta all’Olimpico, con parole cariche di emozione e memoria. L’ex calciatore ha raccontato di essersi rivisto la partita la mattina successiva, per rivivere “quei momenti di gioia che prova chi riesce a battere un avversario che non ha mai sconfitto”.

Capello ha richiamato alla mente il suo storico gol in tap-in che regalò all’Italia di calcio la prima vittoria contro l’Inghilterra, nel novembre del 1973 a Wembley. “Fu una grande soddisfazione e un grande orgoglio vincere quella partita.

Quella sera la dedicai ai ventimila ‘camerieri’ – rammenta l’ex calciatore, usando con rivalsa la definizione sprezzante che la stampa inglese affibbiò agli italiani – che erano presenti, ed è un ricordo meraviglioso. Adesso si ripropone una vittoria così dopo tanti anni, c’è un’analogia tra le due cose”.

Orgoglio azzurro e analogie tra sport diversi

Capello ha sottolineato il valore simbolico della maglia azzurra: “Quando sei con la maglia della nazionale c’è qualche cosa di diverso – spiega – e ti prende un orgoglio smisurato per aver battuto gli inglesi all’Olimpico, con tifosi venuti da tutte le parti d’Italia, per averli fatti contenti e per farli tornare a casa felici”.

Richiamando la sua esperienza da dirigente nel rugby, con la Mediolanum nei primi anni Novanta, ha elogiato il gruppo e il ct Quesada: “È la vittoria della squadra, l’orgoglio della squadra, e la cosa si sente molto – analizza –.

L’allenatore sta facendo un gran lavoro, e ho visto i ragazzi combattivi, mai dimessi, mai passivi: sentivano che avevano qualcosa da dare e tutti quanti hanno dato qualcosa di più”.

Un ricordo indelebile

Conclude con un’immagine intensa: “È stata proprio una partita bellissima – conclude Capello – che chi era in campo non si scorderà mai”.

La sua testimonianza lega idealmente due momenti storici dello sport italiano, separati da decenni e da discipline diverse, ma uniti dalla stessa emozione: battere l’Inghilterra con la maglia azzurra.

La vittoria storica dell'Italrugby

La vittoria dell’Italrugby contro l’Inghilterra, per 23-18, è avvenuta il sette marzo 2026 all’Olimpico. Si tratta della prima affermazione storica contro gli inglesi dopo trentadue sconfitte consecutive in precedenti ufficiali.

Il successo è arrivato in rimonta, con gli azzurri sotto 18-10 nella ripresa, ma capaci di ribaltare il risultato grazie a una prestazione corale e determinata, davanti a uno stadio sold-out e con la presenza di importanti esponenti istituzionali tra il pubblico.