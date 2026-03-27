Il campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto torna in primo piano con la ventesima giornata, dopo una settimana di pausa. La De Akker Bologna ospita il Circolo Nautico Posillipo in un confronto diretto determinante per la corsa al quarto posto in classifica, un obiettivo cruciale per la stagione di entrambe le squadre.

La formazione bolognese si presenta a questo appuntamento forte della recente qualificazione alla Final Four di Conference Cup, un risultato storico per il club emiliano. Il portiere Rocco Valle ha commentato il momento positivo della squadra, sottolineando l’importanza di questo traguardo europeo e analizzando le chiavi della sfida contro i partenopei.

«Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita e del percorso che ci ha portato fin qui», ha dichiarato Valle, evidenziando la determinazione del gruppo.

La posta in gioco per il quarto posto

Il match tra De Akker e Posillipo rappresenta uno snodo fondamentale nella lotta per il quarto posto, un obiettivo che entrambe le formazioni inseguono con grande determinazione. La partita si colloca in un momento chiave della stagione, poco prima che il campionato lasci spazio agli impegni del Settebello nelle fasi preliminari di World Cup. La posta in palio è alta e il risultato potrebbe influenzare in modo significativo il prosieguo del percorso di entrambe le squadre in campionato.

Nel settore femminile, la quindicesima giornata di Serie A1 vedrà in programma solo due incontri, a causa degli impegni europei di Pallanuoto Trieste, Plebiscito Padova e Smile Cosenza Pallanuoto.

La capolista Ekipe Orizzonte accoglierà Locatelli Genova, mentre la Brizz Nuoto affronterà Nautilus Civitavecchia in un importante scontro diretto in chiave salvezza.

Il brillante percorso europeo di De Akker e Posillipo

Entrambe le squadre protagoniste della sfida di Serie A1 hanno recentemente dimostrato il loro valore anche in campo europeo. Nel Qualification Round II di Conference Cup, sia la De Akker Bologna che il Circolo Nautico Posillipo hanno brillantemente centrato la qualificazione ai quarti di finale. La formazione partenopea ha ottenuto una netta vittoria per 12-4 contro la Stella Rossa Belgrado, confermando la propria forza nel girone D. La De Akker Bologna, dal canto suo, ha superato ai rigori l’A-Polo Sport Management e si è imposta anche contro il VK Primorje, grazie alle ottime prestazioni di Matteo Bragantini e alle parate decisive del portiere Rocco Valle.

Questi risultati europei testimoniano la crescita costante delle due squadre, ora pronte a contendersi punti pesanti anche nel campionato nazionale. La sfida tra De Akker e Posillipo si preannuncia quindi come uno degli appuntamenti più interessanti della giornata, con entrambe le formazioni determinate a confermare il proprio valore sia in Italia che nelle competizioni europee.