La sesta tappa del Giro di Catalogna, da Berga a Queralt, ha visto Jonas Vingegaard rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader nella classifica generale. Il percorso, lungo 152 chilometri e caratterizzato da un dislivello complessivo di circa 4000 metri con quattro salite impegnative, ha messo a dura prova i corridori sin dalle prime battute. La tappa, partita alle 12:50, si è animata rapidamente grazie a un attacco deciso nei chilometri finali della salita di Coll de Pal, dove Vingegaard ha imposto un ritmo insostenibile per i suoi rivali.

Il fuoriclasse danese, capitano del Team Visma | Lease a Bike, ha conquistato la sua quarantaseiesima vittoria in carriera, consolidando la maglia di leader con un vantaggio di 57 secondi sull’austriaco Felix Gall e di 1 minuto e 9 secondi sul francese Lenny Martinez. In sesta posizione si trova Remco Evenepoel, con un ritardo di 1 minuto e 38 secondi, mentre il miglior italiano in gara, Lorenzo Fortunato, occupa l'ottava posizione a 1 minuto e 39 secondi dal leader. La squadra di Vingegaard ha svolto un lavoro costante in testa al gruppo principale, controllando la corsa e proteggendo efficacemente il proprio capitano.

La fuga e le sfide del percorso

Durante la tappa, un drappello di tredici attaccanti ha preso il largo, composto da Mattia Cattaneo (RBH), Brandon McNulty (UAD), Bart Lemmen (TVL), Giulio Ciccone (LTK), Andrea Raccagni Noviero (SOQ), Michael Leonard (EFE), David De La Cruz (PQT), Nairo Quintana (MOV), Embret Svestad‑Bårdseng (IGD), Ramses Debruyne (APT), Andreas Leknessund (UXM), George Steinhauser (EFE) e Jake Stewart (NSN).

Al rilevamento più recente, il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo era di 1 minuto e 50 secondi, mantenendo una velocità media di gara di 44,3 km/h.

Il tracciato si è rivelato particolarmente impegnativo, proponendo ai corridori la salita del Coll de la Batallola, classificata come terza categoria, seguita dal ben più arduo Coll de Pradell, un’asperità di 14,6 chilometri con una pendenza media del 6,8%. Le ultime due salite di giornata, entrambe di prima categoria, sono state la Collada de Sant Isidre (cinque chilometri al 7,5%) e il Santuari de Queralt (5,6 chilometri al 7,5%), che hanno ulteriormente selezionato il gruppo e inciso pesantemente sulla classifica generale.

Dinamiche di gara e protagonisti

La giornata è stata segnata da una caduta iniziale nel gruppo, che ha coinvolto un corridore del Team Movistar, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un’altra notizia rilevante è stato il ritiro di Tom Pidcock, assente al via a causa dei postumi di una caduta subita nella tappa precedente. Dopo l'incidente iniziale, la corsa è ripresa regolarmente, con il gruppo che ha ristabilito il proprio ritmo.

La tappa regina di questa edizione del Giro di Catalogna ha confermato il suo ruolo decisivo per la classifica generale. Vingegaard, grazie alla sua eccellente condizione e al supporto impeccabile della sua squadra, si profila ormai come il favorito per la vittoria finale. Il gran finale di Barcellona rappresenterà l’ultimo banco di prova per gli inseguitori, ma il vantaggio accumulato dal danese appare estremamente solido, rendendo difficile ogni tentativo di rimonta.