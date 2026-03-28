La quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026 ha preso il via con grande attesa, collegando Ponte di Piave a Valdobbiadene su un percorso di 159,6 chilometri. La frazione, caratterizzata da numerose ascese e un finale impegnativo, rappresenta un momento cruciale per la classifica generale della corsa, valida per il calendario UCI Europe Tour.

Attualmente, Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) detiene la maglia di leader con un vantaggio di due minuti su Tommaso Dati (Team UKYO), vincitore della tappa precedente, e su Axel Laurance (INEOS Grenadiers).

Il tracciato odierno ha messo alla prova i corridori con una serie di salite significative: Asolo (1,6 km al 6,3%), San Michele di Feletto (1,5 km al 5,1%), Rolle (2,2 km al 3,2%), Combai (3,1 km al 5%) e la salita conclusiva verso Valdobbiadene (1,4 km al 3,2%), che precede un circuito finale di 13,4 chilometri.

La fase iniziale della corsa ha visto la formazione di una fuga significativa alle 13:36, composta da Agostinacchio, Spreafico e Ansaloni. I tre battistrada hanno accumulato un vantaggio massimo di 2 minuti e 55 secondi sul gruppo principale. Nelle sezioni successive, il plotone ha iniziato una decisa reazione, riducendo progressivamente il distacco e controllando la corsa in vista degli ultimi dodici chilometri al traguardo.

La Classifica Generale e i Protagonisti

Mauro Schmid mantiene salda la leadership della classifica generale, dimostrando grande regolarità nelle frazioni precedenti. Tommaso Dati, forte del successo nella terza tappa, si conferma il principale avversario per la vittoria finale. Al loro fianco sul podio provvisorio c'è Axel Laurance, che aveva già conquistato la prima tappa. La tappa odierna si configura come un passaggio chiave per definire i reali pretendenti al successo complessivo, con il gruppo che non concede spazi agli attaccanti nelle fasi decisive.

Contesto della Corsa e Squadre in Gara

La Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2026 celebra la sua quarantunesima edizione, articolandosi su cinque tappe per un totale di 819,7 chilometri.

La manifestazione ha preso il via da Barbaresco e si concluderà a Gemona del Friuli. Tra le numerose squadre di alto livello partecipanti, spiccano formazioni come Team Visma-Lease a Bike, Bardiani CSF 7 Saber, EF Education‑EasyPost, Ineos Grenadiers, Team Jayco AlUla e Team UKYO, oltre a molte altre.

Le prime tre tappe hanno offerto un susseguirsi di emozioni e cambi al vertice della classifica generale. Axel Laurance si è imposto nella frazione inaugurale, seguito da Filippo D’Aiuto che ha conquistato la seconda tappa e la leadership. La terza giornata ha visto il trionfo di Tommaso Dati, con Mauro Schmid che ha poi assunto il comando della classifica. La quarta tappa, ancora in corso, è destinata a delineare in modo più chiaro i candidati al successo finale di questa prestigiosa competizione.