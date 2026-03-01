Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha lanciato un chiaro monito dopo la vittoria contro il Genoa: “Lo scudetto ancora non è vinto, ci sono 33 punti in palio con partite importanti. Dobbiamo continuare a marciare come in questi otto mesi tra alti e bassi ma soprattutto dando continuità a quanto di buono fatto negli ultimi due mesi e mezzo”. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Sky Sport al termine del match, sottolineano la necessità di mantenere concentrazione e ritmo fino alla fine della stagione.

L’importanza del successo contro il Genoa

Il tecnico nerazzurro ha evidenziato l’importanza del successo ottenuto contro il Genoa, sottolineando che “era importante questa partita, sapevamo dell’importanza dei tre punti in palio per il finale di stagione e per quanto fatto in questi mesi”.

Chivu ha inoltre ricordato le difficoltà affrontate: “Mi prendo questi tre punti, non era semplice contro una squadra in salute che sa metterti in difficoltà. Per noi era la sedicesima partita in 50 e passa giorni, dovevamo trovare energie e dare continuità a quanto fatto”.

Il richiamo alla prudenza e alla continuità

Chivu ha voluto evitare facili entusiasmi, ribadendo che la corsa al titolo non è ancora conclusa. Il riferimento ai “33 punti in palio” rappresenta un chiaro invito a non abbassare la guardia, nonostante il vantaggio in classifica. Il tecnico ha richiamato la squadra a proseguire con la stessa determinazione mostrata negli ultimi mesi, evitando cali di tensione e mantenendo un approccio costante.

Il messaggio del tecnico è stato chiaro: la vittoria contro il Genoa è un passo importante, ma la continuità e la prudenza saranno fondamentali per raggiungere l’obiettivo finale. L’Inter è chiamata a mantenere alta la concentrazione in ogni singola partita, gestendo le energie e consolidando il percorso intrapreso negli ultimi due mesi e mezzo, caratterizzato da un rendimento positivo nonostante qualche inevitabile difficoltà.