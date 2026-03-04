Lahti si prepara ad accogliere un evento di significativa importanza per lo sport femminile: la combinata nordica. Il comitato organizzatore dei Salpausselän kisat ha infatti deciso di inserire la gara rosa nel programma della manifestazione, segnando un passo decisivo per questo settore.
La decisione, seppur giunta con un certo ritardo rispetto alle attese, rappresenta una svolta epocale per una disciplina storicamente caratterizzata da una forte impronta maschile. La Finlandia, dopo qualche esitazione, ha scelto di “accogliere in famiglia” le atlete, colmando una lacuna che rendeva la tradizione sportiva incompleta.
Un evento storico per Lahti
I Salpausselän kisat, noti anche come Lahti Ski Games, costituiscono un prestigioso festival dedicato alle discipline nordiche che vanta una storia ultracentenaria. In passato, l'evento godeva di un'enorme popolarità, capace di attrarre folle imponenti e di essere considerato alla stregua dell'Holmenkollen Ski Festival. Oggi, nonostante un calo di interesse da parte del pubblico finlandese, specialmente verso gli sport invernali, la manifestazione conserva un forte valore simbolico e tradizionale.
“Meglio tardi che mai”
“Meglio tardi che mai”, recita una sintesi efficace del sentimento generale: la Finlandia ha impiegato tempo per adeguarsi ai tempi moderni, ma ha finalmente compiuto il passo decisivo.
L’inserimento della combinata nordica femminile rappresenta la correzione di una nota stonata, ora trasformata in una melodia armonica grazie all'inclusione delle atlete. “Tervetuola, ragazze!” conclude l'articolo, accogliendo con entusiasmo questa novità.
La gara nel circuito internazionale
L'inserimento della combinata nordica femminile a Lahti non è un mero gesto simbolico, ma si integra pienamente nel circuito internazionale di alto livello. Secondo il calendario ufficiale della Coppa del Mondo di combinata nordica 2025‑2026, la gara femminile individuale Gundersen HS130/5 km è infatti prevista proprio a Lahti per il 6 marzo 2026, confermando la centralità di questo evento nel panorama sportivo.