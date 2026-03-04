Trofeo Laigueglia 2026: orari e modalità di visione della 63ª edizione

Mercoledì 4 marzo si disputa la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia, con partenza da Albenga e arrivo a Laigueglia. La corsa, valida come seconda prova della Coppa Italia delle Regioni, non sarà trasmessa in diretta televisiva né in streaming. Sarà tuttavia possibile seguirla in differita e attraverso una diretta testuale.

Orari e trasmissione della gara

La partenza è fissata alle 11.30 da Albenga, con arrivo stimato intorno alle 16.15 a Laigueglia. Non è prevista alcuna diretta televisiva.

La Rai Sport trasmetterà la corsa in differita alle 17.55. In alternativa, una differita sarà disponibile sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico a partire dalle 17.00. Per chi desidera seguire la gara in tempo reale, OA Sport offrirà una diretta live testuale con aggiornamenti minuto per minuto.

Il percorso del Trofeo Laigueglia

Il tracciato si sviluppa su 192 chilometri, con un dislivello complessivo di 2.900 metri. La partenza da Albenga rappresenta una novità, così come l’inserimento della Cipressa nella prima parte della corsa. Le salite decisive saranno il Testico e la Cima Paravenna, affrontate in sequenza. Seguirà il circuito finale con la Colla Micheri e Capo Mele, tratti che determineranno l’esito della competizione.

Contesto e anticipazioni

