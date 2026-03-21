La Milano-Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione ciclistica su strada. La Classicissima di Primavera, prima Monumento dell’anno, si svolgerà sabato 21 marzo, confermando la partenza da Pavia e l'arrivo sul lungomare ligure di Sanremo. Il percorso, lungo 298 chilometri, mantiene la sua tradizione e promette spettacolo tra i grandi protagonisti del ciclismo internazionale.

Il tracciato, svelato dagli organizzatori, prevede l’attraversamento del Piemonte, toccando località come Novi Ligure e Ovada. La prima ascesa significativa sarà il Passo del Turchino, affrontato dopo circa cento chilometri: una salita di 5,6 chilometri con una pendenza media del 2,9%, ma con tratti che raggiungono il 7%.

Dopo il Turchino, i corridori percorreranno un lungo tratto sulla Via Aurelia, prima di affrontare, negli ultimi cinquanta chilometri, i celebri Tre Capi (Mele, Cervo e Berta). Queste asperità, seppur brevi, sono note per la loro insidiosità, con l’ultimo dei Capi che presenta due chilometri al 6,3%. Successivamente, una discesa verso Imperia e un breve tratto pianeggiante condurranno al momento forse più decisivo: la Cipressa, situata a 21,7 chilometri dal traguardo. Questa salita misura 5,65 chilometri con una pendenza media del 4,1% e punte al 9%. Dopo nove chilometri di pianura, l’attenzione si sposterà sull’attesissimo Poggio (3,7 chilometri al 3,7%, con un massimo dell’8% a settecento metri dalla vetta), seguito da una discesa tecnica e dagli ultimi tre chilometri che condurranno al traguardo in Via Roma a Sanremo.

I favoriti e le possibili sorprese

Il pronostico della Milano-Sanremo 2026 appare particolarmente aperto, ma due nomi spiccano nettamente su tutti gli altri. Si tratta di Mathieu van der Poel, già vincitore di due edizioni della Classicissima, e Tadej Pogacar, che con la prestigiosa maglia di campione del mondo punta a un successo che lo proietterebbe ulteriormente nella storia di questo sport. Le previsioni suggeriscono che Pogacar potrebbe tentare un attacco da lontano, sfruttando il supporto della sua squadra, mentre van der Poel cercherà di gestire le energie per fare la differenza sul Poggio o in una volata ristretta. Tra i rivali più accreditati e desiderosi di lasciare il segno figura Filippo Ganna, che per ben due volte ha conquistato il secondo posto nella Classicissima e ora insegue la vittoria.

Non va sottovalutato Jasper Philipsen, anch'egli già vincitore, che spera in una corsa più controllata e in un arrivo in volata, magari con il prezioso supporto di van der Poel. Completano il gruppo dei possibili protagonisti Wout van Aert, che ha già trionfato in passato, e Tom Pidcock, reduce dal recente successo alla Milano-Torino.

Programma, orari e copertura televisiva

La gara prenderà il via alle ore 10:10 da Pavia, con l'arrivo stimato intorno alle ore 17:00 a Sanremo, dopo aver percorso i 298 chilometri previsti. Gli appassionati di ciclismo avranno diverse opzioni per seguire la diretta. La copertura televisiva sarà garantita su Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e su RaiSport HD dalle 09:50 alle 14:00.

Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà disponibile su piattaforme come RaiPlay, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà inoltre possibile seguire una diretta live testuale su piattaforme dedicate. Il percorso, integralmente confermato dagli organizzatori, mantiene la sua struttura tradizionale e si conferma come la classica più lunga del calendario, con un incremento di cinque chilometri rispetto all’edizione precedente.