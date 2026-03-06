Flavio Cobolli scende in campo oggi a Indian Wells per il secondo turno del Masters 1000. L'atleta romano affronterà Miomir Kecmanovic sul campo 6, con inizio fissato alle 20:00 ora italiana. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv. OA Sport offrirà inoltre la diretta testuale.

Il contesto del match

Cobolli giunge a questo appuntamento dopo il successo ottenuto ad Acapulco, dove ha sconfitto proprio Kecmanovic in semifinale. In Messico, il tennista italiano ha dimostrato un tennis difensivo di alto livello, riuscendo a neutralizzare la potenza del serbo.

Per replicare questa prestazione a Indian Wells, Cobolli dovrà probabilmente adottare una strategia simile, puntando sulla variazione dello scambio e non limitandosi a un gioco esclusivamente da fondo campo.

Dettagli tecnici e copertura

La sfida tra Cobolli e Kecmanovic è la prima in programma sul campo 6, con orario d’inizio alle 20:00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport Arena (204), mentre lo streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW e Tennis Tv. OA Sport garantirà una diretta testuale per seguire il match in tempo reale.

Il torneo di Indian Wells

Il BNP Paribas Open, Masters 1000 di Indian Wells, si svolge dal 4 al 15 marzo presso l’Indian Wells Tennis Garden, in California. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con una copertura quotidiana che accompagna gli appassionati fino alle finali.

Nella giornata odierna, venerdì 6 marzo, la programmazione prevede dirette a partire dalle 20:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, confermando la presenza di Cobolli tra i protagonisti azzurri in campo.