La Ferrari vanta un palmarès di undici vittorie nel Gran Premio d’Australia, un risultato raggiunto grazie a sette piloti differenti. Di questi successi, due sono stati ottenuti nel decennio attuale, a testimonianza della perdurante competitività della Scuderia sul circuito australiano.

I piloti Ferrari più vincenti in Australia

La classifica dei piloti Ferrari più prolifici in Australia è guidata da Michael Schumacher, autore di ben quattro trionfi (anni 2000, 2001, 2002, 2004). A seguire, Sebastian Vettel ha contribuito con due vittorie (2017, 2018).

Un successo ciascuno spetta a Gerhard Berger (1987), Eddie Irvine (1999), Kimi Räikkönen (2007), Charles Leclerc (2022) e Carlos Sainz jr. (2024), che completano il quadro dei vincitori con la Rossa in terra australiana.

Doppiette e continuità di prestazioni

La forza della Ferrari in Australia si riflette anche nei risultati di squadra. In sei occasioni, entrambe le monoposto di Maranello hanno concluso la gara sul podio. Di queste, quattro si sono trasformate in vere e proprie doppiette, con i piloti Ferrari a occupare le prime due posizioni: nel 1987, nel 2000, nel 2004 e più recentemente nel 2024.

Ferrari: il costruttore più vincente in Australia

La Ferrari si conferma come il costruttore più vincente nella storia del Gran Premio d’Australia, considerando anche le affermazioni precedenti all’era del mondiale moderno. Le vittorie recenti, come quelle del 2022 e del 2024, sottolineano la capacità della Scuderia di adattarsi e mantenere un alto livello di prestazioni anche nell’attuale panorama della Formula 1.