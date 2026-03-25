Il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si chiude oggi ad Hafjell, Norvegia, con l'attesissimo slalom maschile. L'ultima gara della stagione promette emozioni intense, poiché la Coppa di specialità è ancora completamente da assegnare, con un duello che si preannuncia avvincente fino all'ultima porta.

A guidare la classifica generale di specialità è Atle Lie McGrath, che si presenta al cancelletto di partenza con un solido vantaggio di 552 punti. Il norvegese ha dimostrato una forma eccezionale nel corso della stagione, distinguendosi come l'unico atleta ad aver conquistato tre vittorie: in Val Badia, a Wengen e a Kranjska Gora.

Un trionfo finale ad Hafjell non solo sigillerebbe la sua stagione, ma potrebbe anche lenire, almeno in parte, la delusione per la clamorosa uscita di scena nella seconda manche dello slalom olimpico.

I principali contendenti per la Coppa di slalom

Il suo più immediato inseguitore è Lucas Pinheiro Braathen, un fraterno amico di McGrath, che ha mostrato una notevole costanza di rendimento. L'atleta brasiliano ha già all'attivo la vittoria nella gara inaugurale di Levi e un successo nel gigante di ieri. Il suo palmarès stagionale include anche un secondo posto a Wengen e un terzo sulla Podkoren, evidenziando una impressionante continuità che lo ha visto classificarsi tra i primi cinque per sette gare consecutive.

Nella corsa al titolo si inseriscono anche altri due atleti di spicco. Il francese Clément Noël occupa la terza posizione con 475 punti, forte della sua vittoria nello slalom di Madonna di Campiglio. Poco dietro, con 453 punti, troviamo il norvegese Henrik Kristoffersen, che ha trionfato nello slalom notturno di Schladming. Anche il campione olimpico Loïc Meillard è atteso in pista, determinato a lasciare un segno significativo in quest'ultima prova della stagione.

Orari di gara e le speranze azzurre

La giornata di gara prevede la partenza della prima manche alle ore 10:30, seguita dalla seconda manche che scatterà alle 13:30. Per quanto riguarda la squadra italiana, le aspettative non sono particolarmente elevate.

Alex Vinatzer, dopo un avvio promettente, ha faticato a ritrovare la forma migliore, registrando come miglior risultato un quarto posto a Val d’Isère alla fine del 2025. Tommaso Sala, attualmente in diciannovesima posizione, cercherà un piazzamento che possa garantirgli un miglior pettorale di partenza per la prossima stagione, un obiettivo importante per il suo percorso.

Il duello decisivo: McGrath contro Braathen

Il recente passato ha visto McGrath affrontare un momento drammatico alle Olimpiadi di Milano-Cortina, appena tre settimane fa. In quella circostanza, mentre era in netto vantaggio nella seconda manche, ha commesso un errore fatale, "straddando" un palo e ritirandosi dalla gara. Un episodio che lo ha portato a cercare un momento di riflessione nel bosco adiacente alla pista.

La sua reazione non si è fatta attendere: domenica scorsa, a Kranjska Gora, ha conquistato una vittoria cruciale nello slalom, superando Henrik Kristoffersen per un solo centesimo, con Braathen che si è classificato terzo a quattro centesimi. Questo successo ha permesso a McGrath di consolidare il suo vantaggio su Braathen, portandolo a 41 punti in vista di questa gara decisiva ad Hafjell, che determinerà l'assegnazione della Coppa di specialità.