Le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Lillehammer si apprestano a vivere una giornata di grande intensità e spettacolo. Il programma odierno, ricco di emozioni, prevede due appuntamenti di spicco per gli amanti degli sport invernali: il gigante femminile e lo slalom maschile. Queste gare rappresentano un momento cruciale della stagione, con gli atleti più forti del circuito pronti a sfidarsi sulle impegnative piste norvegesi. L'attesa è alta per scoprire chi riuscirà a imporsi in queste competizioni finali, che promettono duelli avvincenti e prestazioni di altissimo livello.

La giornata sarà scandita da un preciso calendario di manche, tutte da seguire con attenzione per non perdere i momenti salienti.

Il programma dettagliato delle gare a Lillehammer

La mattinata si aprirà con le sfide del gigante femminile. La prima manche è programmata per le ore 09:30, un appuntamento da non mancare per vedere le atlete scendere in pista e stabilire i primi tempi di riferimento. Successivamente, nel pomeriggio, le sciatrici torneranno sul tracciato per la seconda e decisiva manche, con inizio alle ore 12:30. Sarà in questa fase che si definiranno le posizioni finali e si decreterà la vincitrice del gigante. A seguire, l'attenzione si sposterà sullo slalom maschile, una disciplina che richiede grande tecnica e precisione.

La prima manche maschile prenderà il via alle ore 10:30, offrendo subito spettacolo con le rapide discese degli specialisti. La giornata si concluderà con la seconda e ultima manche dello slalom maschile, prevista per le ore 13:30, momento in cui si conoscerà il nome del vincitore e si chiuderà il programma agonistico di queste finali.

Dove seguire le Finali di sci alpino: copertura TV e streaming completa

Per garantire a tutti gli appassionati di seguire ogni istante delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino da Lillehammer, è stata predisposta un'ampia copertura mediatica. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSport HD e, in alternativa, su Rai2, garantendo una visione chiara e completa delle competizioni.

Oltre alla trasmissione tradizionale, sarà disponibile un vasto ventaglio di opzioni per lo streaming, offrendo flessibilità e accessibilità da diversi dispositivi. Gli spettatori potranno connettersi e seguire le discese tramite piattaforme come RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, SkyGO e NOW. Questa molteplicità di canali assicura che nessuno perda l'emozione delle gare. Inoltre, per chi desidera un aggiornamento costante e in tempo reale, OA Sport offrirà una dettagliata diretta live testuale. Questo servizio permetterà di seguire l'andamento di ogni manche e gara minuto per minuto, con commenti e aggiornamenti costanti, ideale per chi non può accedere alle trasmissioni video o preferisce un resoconto scritto e immediato delle performance degli atleti.