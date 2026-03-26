La seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, che si snoda da Lodi a Massalengo per un totale di 158 chilometri, si sta rivelando particolarmente combattuta. A circa 40 km dall’arrivo, il gruppo è in recupero sui quattro battistrada, rendendo l'esito della frazione ancora incerto.

Organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, questa tappa offre nuove opportunità dopo la vittoria di Axel Laurance nella giornata precedente. Il percorso non è totalmente piatto, includendo il GPM di Montù Beccaria (terza categoria – 3,6 km al 3,6% di pendenza media), un doppio circuito con l’ascesa di Casa Barbieri (5,1 km al 4,1% di pendenza media) e un triplo passaggio su Canneto Pavese (5,1 km al 4,1% di pendenza media).

Queste asperità altimetriche stanno mettendo a dura prova i corridori, mantenendo alta la tensione della corsa.

Quattro italiani in fuga: la situazione di gara

I protagonisti di questa lunga fuga sono quattro corridori italiani: Renato Favero (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andrea Cantoni (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) e Marco Martini (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). Il loro vantaggio, che aveva raggiunto i quattro minuti, si è progressivamente ridotto grazie al lavoro di inseguimento del gruppo.

L'azione di recupero è stata guidata principalmente da INEOS Grenadiers e Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, con INEOS particolarmente attiva per favorire Axel Laurance.

Il distacco è sceso a 1:40 quando mancavano circa 40 chilometri al traguardo, dopo un tratto pianeggiante. La media gara si attesta sui 42,200 km/h, mentre la media in salita è di 42,700 km/h.

Tra i fuggitivi, Andrea Cantoni potrebbe ambire alla maglia di leader della generale, dato il suo ritardo iniziale di 1:43. Durante il primo passaggio sul GPM di Canneto Pavese, Kevin Pezzo Rosola ha preceduto Cantoni e Favero. In un successivo passaggio, Marco Martini è transitato per primo, seguito da Cantoni, Pezzo Rosola e Favero.

Ritiri e la lotta per la Coppa Italia

La tappa odierna è di fondamentale importanza anche per la classifica della Coppa Italia delle Regioni, con le squadre italiane impegnate a ottenere i migliori piazzamenti possibili.

Si registrano alcuni ritiri significativi: Danny van Poppel (Red Bull–Bora–Hansgrohe), Gil Gelders (Soudal Quick‑Step), Giuseppe Alessandro Carmeni e Davide Frigo (INEOS Grenadiers).

La lotta testa a testa tra i quattro battistrada e il gruppo prosegue serrata. Nonostante il recupero del plotone, la determinazione dei fuggitivi mantiene aperto ogni scenario per la conclusione della tappa, che potrebbe risolversi in una volata finale o in un audace colpo di mano dei battistrada.

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario ciclistico, richiamando squadre di alto livello e offrendo percorsi tecnici e selettivi che spesso premiano atleti completi e squadre ben organizzate.