La Parigi-Nizza prosegue oggi, lunedì 9 marzo 2026, con la sua seconda tappa. La frazione, che si snoda per 186,8 km da Épône a Montargis, è stata disegnata con un occhio di riguardo per i velocisti. Il percorso presenta, infatti, tre Gran Premi della Montagna nella prima parte, ma un finale pianeggiante che dovrebbe favorire uno sprint di gruppo.

Il percorso e le difficoltà altimetriche

I primi 110 km della tappa sono caratterizzati da tre salite di terza categoria: la Côte de Mesnuls (1,3 km al 5,6%), la Côte de Villeconin (1 km al 6,1%) e la Côte du Pressoir (1 km al 6,7%).

Il punto più alto del percorso si raggiunge a oltre 70 km dall’arrivo. Successivamente, il terreno diventa più favorevole ai treni dei velocisti, con lunghi tratti potenzialmente esposti al vento, il che potrebbe favorire la formazione di ventagli.

I protagonisti attesi

Tra i favoriti per la vittoria spicca l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Sarà della partita anche il leader della classifica generale, l’americano Luke Lamperti (EF Education‑EasyPost), che potrà contare sul supporto del compagno olandese Marijn van den Berg. Altri velocisti da tenere d’occhio includono i belgi Milan Menten (Lotto‑Intermarchè) e Milan Fretin (Cofidis), il colombiano Orluis Aular (Movistar) e i tedeschi Pascal Ackermann (Team Jayco‑AlUla) e Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

Orario di partenza e contesto

La tappa prenderà il via alle 12.50. Dopo una prima frazione decisa da uno sprint ristretto, vinto a sorpresa da Luke Lamperti, la giornata odierna rappresenta un’altra importante occasione per i velocisti puri di giocarsi la vittoria.

Un'opportunità per gli sprinter

Il tracciato di oggi, lungo 187 km, rappresenta una delle poche opportunità per gli sprinter in questa edizione della corsa. Il finale pianeggiante, che segue una prima parte mossa da salite di terza categoria poste a distanza dal traguardo, è ideale per impostare la volata. Gli ultimi 40 km saranno completamente pianeggianti, favorendo così le squadre dei velocisti nell’organizzazione della volata finale.