Un esordio stagionale da incorniciare per la coppia italiana di beach volley composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. I due atleti hanno infatti raggiunto la finale del prestigioso Challenge di Nayarit, in Messico, dopo aver superato una semifinale estremamente combattuta contro il duo israeliano Elazar/Cuzmiciov. La loro performance ha confermato un “debutto da urlo”, come anticipato nel sottotitolo, dimostrando grinta e determinazione.

La semifinale ha offerto momenti di grande tensione e spettacolo. Nel primo set, dopo una fase iniziale di sostanziale equilibrio, la coppia israeliana Elazar/Cuzmiciov è riuscita a prendere il largo, portandosi avanti fino a un significativo 15-11.

Nonostante i tentativi di rimonta degli azzurri, gli israeliani hanno mantenuto il vantaggio, chiudendo il parziale sul 21-16 grazie a un break decisivo che ha consolidato la loro superiorità in quella frazione di gioco.

La reazione di Cottafava e Dal Corso non si è fatta attendere. Nel secondo set, gli italiani hanno dimostrato una netta superiorità, partendo con un avvio travolgente che li ha visti subito in vantaggio per 5-0. Hanno poi continuato a incrementare il distacco, raggiungendo un rassicurante 15-4. Questa performance dominante ha permesso loro di imporsi con un perentorio 21-14, portando così il match al decisivo tie-break e riaccendendo le speranze di conquistare la finale.

Il trionfo nel tie-break

Il set finale si è rivelato un vero e proprio thriller sportivo. Cottafava e Dal Corso hanno iniziato con un leggero vantaggio, portandosi sul 4-2. Tuttavia, la coppia israeliana ha saputo reagire, mettendo a segno un parziale importante che l'ha portata prima sul 12-9 e poi sul 14-11, conquistando ben tre match-ball. È stato a questo punto che gli azzurri hanno mostrato il loro carattere: con una serie di giocate decisive, hanno trovato il cambio palla, pareggiato il punteggio sul 14-14 e, con incredibile tenacia, sono riusciti ad annullare altri quattro match-ball agli avversari. Un ribaltamento di fronte epico ha permesso a Cottafava e Dal Corso di chiudere il set sul 20-18, assicurandosi così l'accesso alla finale.

Il percorso verso la finale

Nell'altra semifinale del torneo, la coppia olandese composta da Luini e Immers ha affrontato e sconfitto i fratelli argentini Capogrosso/Capogrosso. Il match si è concluso con un netto 2-0 a favore degli olandesi, con i parziali di 22-20 e 21-18. Immers, in particolare, è una figura di spicco nel panorama del beach volley olandese, vantando ben 57 presenze nei tornei FIVB. La sua esperienza include anche una vittoria contro Samuele Cottafava, allora in coppia con Paolo Nicolai, nella finale per il bronzo europeo del 2024, disputata all'Aia.

La finale per il primo posto del Challenge di Nayarit è attesa con grande interesse. L'incontro, in programma il 29 marzo alle ore 15:00 (ora italiana), vedrà scendere in campo i due team vincitori delle semifinali: la coppia olandese Luini/Immers e i nostri Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso.

Sarà un'occasione cruciale per gli azzurri per coronare un debutto stagionale già di per sé eccezionale.

Il circuito internazionale Beach Pro Tour

Il Challenge di Nayarit si inserisce nel più ampio contesto del circuito internazionale Volleyball World Beach Pro Tour 2026. Questo evento, di categoria Challenge, si è svolto in Messico dal 25 al 29 marzo, rappresentando una delle tappe fondamentali del calendario maschile. Il circuito comprende diverse categorie di tornei, tra cui le più prestigiose Elite16, le intermedie Challenge (come quello di Nayarit) e le emergenti Future, offrendo un palcoscenico globale per i migliori atleti del beach volley mondiale.