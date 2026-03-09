L’Italia del cricket ha concluso la sua prima partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo T20 con un bilancio che, pur segnato da tre sconfitte, può considerarsi positivo. Un risultato incoraggiante è stato ottenuto grazie a una vittoria significativa conseguita in India.

Esordio e riscatto

All’esordio, gli Azzurri hanno pagato l’emozione, subendo una netta sconfitta contro la Scozia. Tuttavia, la reazione è arrivata prontamente: nella seconda partita, l’Italia ha superato il Nepal, squadra che aveva messo in difficoltà l’Inghilterra all’esordio.

La vittoria è stata raggiunta grazie a una prestazione convincente, che ha permesso agli azzurri di superare i propri avversari anche in classifica per Net Run Rate.

Onorevole chiusura contro le grandi

Le successive sfide contro Inghilterra e Indie Occidentali si sono concluse con due battute d’arresto. Nonostante le sconfitte, la resa degli Azzurri è stata comunque onorevole, considerando che entrambe le squadre avrebbero poi raggiunto rispettivamente le semifinali e il Super 8, confermandosi tra le élite mondiali del cricket.

Un’esperienza che spinge avanti il movimento

Questa prima esperienza iridata rappresenta una spinta importante per il movimento azzurro. Sebbene la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028 sia praticamente impossibile — con solo sei posti disponibili e probabilmente uno solo riservato all’Europa — il percorso compiuto lascia intravedere un futuro di crescita e sviluppo per il cricket italiano.