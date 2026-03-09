Jannik Sinner ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, superando Denis Shapovalov al terzo turno. L’incontro si è disputato sul Centrale del torneo californiano e ha visto l’azzurro ribaltare un avvio difficile per imporsi con autorevolezza.

La partita e le dichiarazioni di Sinner

“Non è stato un terzo turno facile per me. Denis è mancino, e già questo complica la partita, poi è un giocatore di grande qualità che ha ottenuto grandi successi ed è in forma. Ho iniziato male, subito sotto di un break, ma sono contento di come ho gestito la situazione e di come ho alzato il livello”.

Con queste parole, Sinner ha commentato la vittoria su Shapovalov, sottolineando la difficoltà iniziale e la capacità di reagire. “Apprezzo questi momenti, è bello poter giocare in uno stadio come questo Centrale – ha proseguito l’altoatesino –. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo cercando di fare, proviamo a trasferire quanto facciamo in partita. Vediamo che succederà al prossimo turno”.

Il prossimo avversario: Joao Fonseca

Agli ottavi, Sinner affronterà per la prima volta Joao Fonseca, astro nascente brasiliano attualmente numero 35 del mondo. Fonseca ha raggiunto questo turno battendo nettamente lo statunitense Tommy Paul con un punteggio di 6-2, 6-3.

Il profilo di Fonseca

Joao Fonseca, 19 anni, è considerato una delle promesse più interessanti del circuito.

Al torneo di Indian Wells ha raggiunto per la prima volta il quarto turno in un Masters 1000, grazie a una prestazione convincente contro Tommy Paul. Fonseca è il primo brasiliano a raggiungere questo traguardo a Indian Wells dal 2012 e il primo in un Masters 1000 dal 2024. Ha dichiarato: “Non ho bisogno di dire che Jannik è un grande giocatore. Ha vinto diversi titoli. Io e Carlos stiamo vincendo tutto. Quindi riposo domani e martedì torno in campo cercando di mettere quanta più pressione posso e di giocare come oggi”.