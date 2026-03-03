Il quartetto italiano di curling juniores ha conquistato l’accesso alla finale dei Mondiali juniores in corso a Taarnby, in Danimarca. La squadra azzurra, composta dai fratelli Spiller (Cesare e Francesco), dai fratelli Gilli (Stefano e Andrea) e da Francesco Vigliani, affronterà oggi gli Stati Uniti. L’incontro è in programma alle ore 14.00.

Il percorso verso la finale

Il team azzurro ha superato la Scozia in semifinale con il punteggio di 8‑6, ribaltando un risultato che vedeva la squadra sotto 1‑5. La finale contro gli Stati Uniti si disputerà oggi, martedì 3 marzo 2026, alle ore 14.00, per il titolo dei Mondiali juniores di curling maschile.

Dove seguire la partita

La finale non sarà trasmessa in televisione. Sarà tuttavia possibile seguirla in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Curlingchannel.tv. Non è prevista alcuna diretta testuale.

Un successo di rilievo

Il successo in semifinale rappresenta una grande rimonta per gli azzurrini, che dopo un inizio difficile hanno saputo reagire con determinazione. La finale contro gli Stati Uniti offre l’occasione di scrivere una pagina importante nella storia del curling giovanile italiano, puntando al titolo mondiale.