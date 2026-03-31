Un profondo gesto di affetto familiare e un'ardente passione sportiva hanno spinto un padre e suo figlio a intraprendere un lungo e significativo viaggio. Partiti da Lumezzane, in provincia di Brescia, hanno raggiunto la città di Zenica, in Bosnia ed Erzegovina, con un unico, chiaro obiettivo: sostenere la Nazionale italiana. Erano fermamente convinti che "dovevamo sostenere l’Italia" in un momento di cruciale importanza. Questo viaggio, ben più di un semplice spostamento, simboleggia il legame indissolubile che unisce la famiglia all'amore incondizionato per gli Azzurri e per i colori della patria sportiva.

Il viaggio e la forte motivazione

La coppia di tifosi, proveniente dalla provincia di Brescia, ha affrontato il percorso fino a Zenica per essere fisicamente presente allo spareggio mondiale. La loro determinazione era palpabile: offrire un supporto diretto e visibile alla Nazionale italiana in una sfida fondamentale per la qualificazione ai Mondiali 2026. La dichiarazione "Dovevamo sostenere l’Italia" non è stata solo una frase, ma l'espressione autentica di un impegno profondo e sentito, un gesto di lealtà verso la squadra in un frangente così decisivo.

Lo spareggio mondiale a Zenica

L'incontro decisivo si è tenuto presso lo Stadion Bilino Polje di Zenica, un impianto sportivo bosniaco che ha spesso ospitato importanti eventi calcistici internazionali.

Questa arena, con una capacità di circa 15.600 spettatori, ha fornito la cornice per lo spareggio per la qualificazione ai Mondiali 2026. La scelta di Zenica come location per questa partita cruciale ha aggiunto un ulteriore strato di significato al viaggio intrapreso dai tifosi italiani, rendendo la loro presenza sulle tribune un atto ancora più emblematico.

Lo Stadion Bilino Polje: storia e caratteristiche

Inaugurato nell'ormai lontano 1972, lo Stadion Bilino Polje è stato oggetto di una significativa ristrutturazione nel 2013, che gli ha permesso di ottenere la classificazione di stadio di categoria tre dalla UEFA. Questo impianto non è solo la casa della nazionale bosniaca, ma anche un punto di riferimento per il calcio locale, potendo accogliere fino a circa 15.600 spettatori.

La data del 31 marzo 2026 è stata particolarmente rilevante per lo stadio, avendo ospitato lo spareggio per la qualificazione ai Mondiali 2026, un evento che ha catalizzato l'attenzione e la partecipazione di numerosi sostenitori italiani giunti da ogni dove.