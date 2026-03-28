Gary Woodland si è saldamente posizionato al comando dell'Houston Open dopo i primi due round, disputati sul storico percorso par 70 del Memorial Park Municipal Golf Course di Houston, in Texas. L'americano ha concluso le prime 36 buche con un punteggio complessivo di –13 (127 colpi), frutto di un solido secondo round da –7 che gli ha permesso di accumulare un significativo vantaggio di tre lunghezze sui suoi più immediati inseguitori.

Alle spalle di Woodland, la classifica vede al secondo posto, con uno score di –10, lo statunitense Jackson Suber e il danese Nicolai Hojgaard.

Quest'ultimo ha siglato una straordinaria tornata da –8, una prestazione che non solo gli ha evitato lo spettro del taglio, ma lo ha anche proiettato rapidamente nelle zone nobili della graduatoria. In quarta posizione, con –9, si posizionano gli australiani Jason Day e Lee Min Woo, con quest'ultimo che nutre l'ambizione di realizzare il back-to-back, replicando il successo ottenuto nella passata edizione del torneo.

La Classifica Provvisoria dopo Due Giornate

Al sesto posto, con un punteggio di –8, figurano la coppia statunitense composta da Michael Thorbjornsen e Sam Stevens. La classifica si presenta estremamente corta, con il taglio che si è chiuso per i golfisti che hanno raggiunto un punteggio di –2.

Completano la top ten, all'ottavo posto con uno score di –7, il cinese Zecheng Dou e gli australiani Adam Scott e Karl Vilips.

In undicesima posizione, con un punteggio di –6, troviamo un gruppo di giocatori composto dal venezuelano Jhonattan Vegas, dagli inglesi Matt Wallace e Paul Waring, e dagli americani Sahith Theegala, Sam Ryder, Chad Ramey, Keith Mitchell, Jake Knapp e Jeffrey Kang.

Il Percorso di Gary Woodland e la Storia del Torneo

L'Houston Open, evento nato nel lontano 1946 e con un montepremi di 9,9 milioni di dollari, rappresenta uno degli appuntamenti storici e più prestigiosi del circuito PGA Tour. Gary Woodland, quarantunenne originario del Kansas, è ora a caccia della sua settima vittoria in carriera da professionista, la quinta nel prestigioso circuito PGA Tour.

L'americano non conquistava un titolo dal 2019, quando si impose a sorpresa agli US Open.

La carriera di Woodland ha affrontato un momento difficile nel 2023, quando gli fu diagnosticato un tumore benigno al cervello, una condizione che lo ha costretto a uno stop di circa cinque mesi. Il suo ritorno in campo e l'attuale leadership all'Houston Open assumono quindi un significato profondo, sia sul piano sportivo che personale. Nel tardo pomeriggio italiano è atteso il terzo round, che fornirà indicazioni più precise sulle reali possibilità di Woodland di aggiudicarsi il titolo. L'Houston Open continua a essere un appuntamento di rilievo per il golf mondiale, attirando ogni anno i migliori giocatori del circuito e offrendo spunti di interesse sia per la qualità del campo che per la storia della competizione.