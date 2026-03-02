Jasmine Paolini mantiene saldamente la settima posizione nella classifica mondiale WTA, confermando la sua presenza tra le migliori tenniste del circuito. La classifica, aggiornata oggi, vede infatti la tennista italiana stabile nel suo ranking, mentre al vertice Aryna Sabalenka prosegue il suo dominio incontrastato.

La situazione attuale del ranking

Le prime diciannove posizioni della classifica WTA risultano invariate. Al comando si conferma Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek ed Elena Rybakina. Jasmine Paolini occupa quindi la settima posizione, dimostrando una notevole costanza di rendimento.

L’unico movimento degno di nota all’interno della Top 20 riguarda Emma Navarro, che retrocede di cinque posizioni attestandosi al venticinquesimo posto. Un balzo significativo è invece quello della spagnola Cristina Bucsa, che grazie alla vittoria del suo primo titolo a Mérida, guadagna ben trentadue posizioni, raggiungendo il trentunesimo posto e il suo best ranking.

Il percorso di Jasmine Paolini

Il mantenimento del settimo posto da parte di Jasmine Paolini sottolinea la sua solidità nel panorama tennistico internazionale, nonostante la forte concorrenza. La sua presenza costante ai vertici è un segnale importante della sua crescita e del suo valore. La scalata di Cristina Bucsa, d’altro canto, evidenzia la vivacità e i continui cambiamenti che caratterizzano il circuito femminile.

Precedenti conferme

Già in precedenza, il 23 febbraio 2026, Jasmine Paolini aveva raggiunto la settima posizione nella classifica WTA, recuperando una posizione rispetto alla settimana precedente. Anche in quel caso, il podio era rimasto invariato, con Sabalenka, Swiatek e Rybakina a occupare le prime tre posizioni. In data 12 gennaio 2026, Paolini era risalita al settimo posto, confermandosi come la migliore tennista italiana nel ranking e l’unica tra le prime cento. In quella circostanza, altri nomi azzurri come Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini avevano registrato movimenti nelle posizioni successive.