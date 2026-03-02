Luciano Darderi ha conquistato il titolo al Chile Open, imponendosi sulla terra rossa di Santiago del Cile contro Yannick Hanfmann. Nonostante questo importante successo, l’italo‑argentino mantiene la ventunesima posizione nel ranking ATP, ma la situazione è destinata a mutare nel corso della prossima settimana.

Il successo cileno e la classifica

Il trionfo nel torneo ATP 250 cileno segna il quinto titolo in carriera per Darderi, tutti ottenuti sulla terra battuta. Questo risultato si aggiunge a un percorso già incoraggiante, che include gli ottavi di finale agli Australian Open e la finale raggiunta a Buenos Aires.

Attualmente, Darderi occupa la ventunesima posizione con 2.104 punti. Tuttavia, considerando i punti che alcuni avversari perderanno, è virtualmente diciottesimo.

Le prospettive di ingresso nella top‑20

Il salto nella top‑20 è strettamente legato ai punti che altri giocatori dovranno difendere. Jack Draper è chiamato a difendere mille punti conquistati lo scorso anno a Indian Wells, mentre Holger Rune non potrà replicare i 650 punti della finale californiana. Anche Francisco Cerundolo perderà i 200 punti ottenuti nei quarti del 2025. Darderi, al contrario, non ha punti da difendere a Indian Wells, il che gli consente di capitalizzare ogni risultato utile.

Il contesto internazionale e i numeri di Darderi

Darderi ha celebrato il suo quinto titolo ATP Tour, confermandosi come il giocatore con il maggior numero di successi sulla terra battuta dal 2024. Il suo bilancio sul rosso nel periodo considerato è di 48 vittorie, un dato che lo pone secondo solo a Francisco Cerundolo. Il successo a Santiago gli ha fruttato 200 punti, portandolo a soli 66 punti dalla top‑20. Grazie a questo risultato, Darderi si trova ora a una distanza minima da Francisco Cerundolo, attualmente diciannovesimo nel ranking mondiale, rafforzando le sue ambizioni di entrare nell'élite del tennis mondiale.