Roberto D’Aversa debutta oggi, domenica 1 marzo 2026, alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino alla guida del Torino. La sfida contro la Lazio, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, rappresenta un momento cruciale per i granata nella loro difficile corsa salvezza.

Il contesto e la posta in gioco

La nomina di D’Aversa arriva dopo l’esonero di Marco Baroni, con l’obiettivo dichiarato di “ritrovare lo spirito del Toro”. La squadra granata è chiamata a una reazione immediata in un periodo stagionale particolarmente delicato.

La Lazio, pur con obiettivi differenti, affronta la trasferta con la mente già proiettata alla semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì, una circostanza che potrebbe influenzare l’approccio alla gara.

Dettagli tecnici e diretta

L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky, con la possibilità di seguire la partita sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. La visione in streaming sarà garantita dalle piattaforme NOW e Sky Go. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.

Precedenti e curiosità

Il bilancio storico delle sfide giocate a Torino vede il Torino prevalere con 30 successi, a fronte di 24 pareggi e 18 vittorie della Lazio. I biancocelesti attraversano un momento di difficoltà realizzativa, non riuscendo a segnare in campionato da 223 minuti.

Per il Torino, la partita precedente ha visto l’espulsione di Emirhan Ilkhan. Un dato interessante riguarda Giovanni Simeone, attaccante granata, che ha raggiunto le 350 presenze in Italia e ha segnato dieci reti proprio contro la Lazio, la sua vittima preferita nel corso della carriera.

La Lazio, dal canto suo, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei giornate di campionato, con tre pareggi e due sconfitte. In termini di gol mancati, solo il Lecce ha fatto peggio (14 partite a secco) rispetto alla Lazio (13) in questa stagione, evidenziando ulteriormente le difficoltà offensive della squadra capitolina.