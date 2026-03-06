Lorenzo Musetti torna in campo oggi, venerdì 6 marzo 2026, per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano, numero cinque del mondo, affronterà l’ungherese Marton Fucsovics sul campo 3, in un match in programma alle 20:00 ora italiana.

Dettagli dell’incontro

Il match tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics sarà il secondo previsto sul campo 3, con inizio fissato alle 20:00 italiane. Si tratta del debutto dell’azzurro nel torneo, dopo il ritiro nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema all’adduttore della coscia.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, rendendo l’incontro un test importante per valutare lo stato di forma di Musetti.

Copertura televisiva e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Arena (canale 204), a seconda delle esigenze di palinsesto. In streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale dell’incontro.

Programma della giornata

La giornata di venerdì 6 marzo vede in campo diversi azzurri: oltre a Musetti, sono attesi Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il programma su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena prevede dirette a partire dalle 20:00, con sessioni serali dedicate agli incontri principali.

Copertura completa del torneo

La copertura del torneo da parte di Sky Sport e delle piattaforme streaming NOW e SkyGo è confermata per l’intera durata dell’evento, che si svolge dall’4 al 15 marzo. La programmazione prevede sessioni serali a partire dalle 20:00, con una copertura editoriale completa dedicata agli italiani in campo, tra cui Musetti, Sinner e Berrettini.