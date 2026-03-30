DAZN ha annunciato il 30 marzo 2026 il lancio della sperimentazione “Inflight and Onboard”, un innovativo servizio progettato per consentire la visione di eventi sportivi in diretta sia a bordo di aerei che di navi. Questa iniziativa mira a raggiungere un pubblico finora non servito durante i viaggi, rendendo le partite e le competizioni accessibili anche in mobilità.

Connettività in viaggio: una nuova frontiera per lo sport

Il progetto nasce in un contesto di rapidi progressi nella connettività a bordo, sia nel settore aeronautico che in quello marittimo.

Questi sviluppi tecnologici creano le condizioni ideali per offrire esperienze premium di sport live, garantendo ai viaggiatori di non perdere i momenti salienti delle loro discipline preferite. La piattaforma tecnologica globale di DAZN è considerata un pilastro fondamentale per la realizzazione dell'offerta “Inflight and Onboard”, promettendo di superare le barriere geografiche tradizionali.

Le dichiarazioni dei vertici DAZN sul futuro dell'intrattenimento sportivo

Shay Segev, Ceo di DAZN Group, ha evidenziato come la tecnologia stia aprendo opportunità senza precedenti per rivoluzionare il modo in cui i tifosi interagiscono con gli sport che amano. Segev ha affermato che DAZN è all'avanguardia in questa trasformazione, collaborando attivamente con partner nell'ecosistema sportivo per costruire il futuro dell'intrattenimento sportivo.

Ha descritto “DAZN Inflight” come una proposta entusiasmante, pensata per rendere le partite in diretta "davvero imperdibili", esprimendo l'attesa di portare questa innovazione ai viaggiatori, sia in aereo che in nave.

Anche Aviv Giladi, presidente delle Partnership di DAZN, ha sottolineato l'importanza strategica dell'iniziativa. Giladi ha ricordato come "solo pochi anni fa, anche solo immaginare di guardare una finale di coppa in diretta durante un volo sarebbe stato impensabile". Ha poi aggiunto che "oggi annunciamo che questa possibilità sta prendendo forma, con i primi sviluppi attesi prossimamente", esprimendo l'entusiasmo di portare "tutta l'emozione dello sport in diretta ai tifosi, ovunque si trovino".

DAZN Inflight: obiettivi e prospettive di lancio

Il nuovo prodotto è stato denominato “DAZN Inflight” e si propone di estendere l'accesso agli eventi live anche a chi si sposta in aereo o in nave. Il lancio ufficiale è previsto per il 2027 e sarà gestito da Aviv Giladi, presidente delle Partnership di DAZN. L'obiettivo primario è quello di superare i limiti imposti dai mercati terrestri, raggiungendo un'audience in costante movimento e offrendo ai partner l'opportunità di accedere a segmenti di mercato finora inesplorati e altamente promettenti.