Al Palaverde di Villorba si accende l'attesa per gara 3 della semifinale playoff di Serie A1 femminile, che vedrà protagoniste l'Imoco Volley Conegliano e l'Igor Gorgonzola Novara. Le Pantere, guidate da Daniele Santarelli, si trovano a un passo dalla conquista della finale scudetto. Dopo aver dominato la regular season e essersi guadagnate il ruolo di prima testa di serie, le venete hanno ora la possibilità di chiudere la serie con un perentorio 3-0, forti dei due successi già ottenuti nei precedenti confronti.

Il cammino di Conegliano in questa semifinale è stato finora caratterizzato da due vittorie significative.

In gara 1, le ragazze di Lorenzo Bernardi (Novara) hanno tentato di contrastare le avversarie, portando la sfida al tie-break in un match combattuto e incerto fino all'ultimo punto. Nonostante la strenua resistenza, le Pantere sono riuscite a imporsi, dimostrando grande carattere. La successiva gara 2 ha visto invece un'affermazione molto più netta per Conegliano, che ha espugnato il campo avversario con un secco 0-3, lasciando pochi margini di replica a Novara. Con la serie ora sul 2-0, la squadra di casa ha l'opportunità di sigillare l'accesso alla finale davanti al proprio pubblico. Lì, attenderà la vincente dell'altra semifinale, che vede contrapposte Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, con quest'ultima attualmente in vantaggio per 2-0.

Il percorso dominante dell'Imoco Volley Conegliano

La stagione dell'Imoco Volley Conegliano è stata fin qui impeccabile, un vero e proprio percorso da protagoniste. La squadra ha pienamente rispettato i pronostici della vigilia, confermando la sua leadership sia nella regular season che nella fase cruciale dei playoff. Il collettivo allenato da Santarelli ha saputo gestire con maestria la pressione, mostrando una solidità e una determinazione esemplari nei momenti chiave. Ne sono prova la sofferta ma meritata vittoria al tie-break in gara 1 e il dominio incontrastato di gara 2. L'Igor Gorgonzola Novara, pur avendo cercato di opporre una strenua resistenza sotto la guida di Lorenzo Bernardi, si trova ora di fronte a una sfida quasi proibitiva, con l'obiettivo di riaprire una serie che sembra ormai indirizzata.

La posta in gioco e il contesto della sfida

La partita decisiva si svolgerà al Palaverde di Villorba, un impianto che per l'Imoco Volley Conegliano rappresenta un vero e proprio fortino, un luogo dove la squadra esprime al meglio il proprio potenziale. L'incontro è fissato per le ore 20:30, un orario che promette di regalare una serata di grande pallavolo. È interessante notare come la rivalità tra queste due formazioni sia una costante ai massimi livelli del volley italiano, con un precedente match tra le stesse squadre che si è disputato il 6 aprile 2025 alle 15:20, sempre al Palaverde. Questo sottolinea la tradizione e l'intensità di questi scontri. La posta in gioco è altissima: l'accesso alla finale scudetto, il culmine di una stagione di sacrifici e successi.

Gli appassionati di volley potranno assistere a una sfida di altissimo livello, che vedrà confrontarsi due delle realtà più competitive e blasonate del panorama nazionale, pronte a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo finale.