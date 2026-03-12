Anna Trocker ha dominato la prima manche del gigante femminile ai Campionati Mondiali juniores di sci alpino in corso a Narvik. La diciassettenne italiana, con il pettorale numero quattro, ha realizzato una discesa in progressione, chiudendo con un vantaggio di 69 centesimi sulla svizzera Sue Piller e di 88 centesimi sulla connazionale Dania Allenbach.

Giorgia Collomb è in piena lotta per una medaglia: l’azzurra occupa la sesta posizione provvisoria, staccata di 1″18 dalla vetta. Nella top trenta della prima manche figurano anche Ludovica Righi, tredicesima a 1″54, e Tatum Bieler, diciassettesima a 1″85.

La prova di Narvik

La gara si è disputata sulla pista norvegese di Narvik, dove Trocker ha saputo imporsi con una prestazione solida e costante, nonostante un riscontro non brillante nel primo settore. Il margine accumulato le consente di affrontare la seconda manche con un vantaggio significativo.

Collomb, pur lontana dalla vetta, resta in piena corsa per il podio, mentre Righi e Bieler mantengono posizioni utili per eventuali recuperi nella seconda manche.

Il percorso di Anna Trocker

Anna Trocker, originaria di Fiè allo Sciliar, è una specialista delle prove tecniche attiva dal novembre 2024. In Nor‑Am Cup ha ottenuto il primo podio il 10 dicembre 2025 a Copper Mountain in slalom gigante (secondo posto) e la prima vittoria il giorno successivo in slalom speciale.

Ha debuttato in Coppa del Mondo il 27 dicembre 2025 a Semmering in slalom gigante, senza qualificarsi per la seconda manche. Ai Mondiali juniores di Narvik 2026 ha già conquistato una medaglia d’argento nella combinata a squadre.

Questi risultati confermano il rapido progresso della giovane atleta, che si sta affermando con continuità nelle competizioni internazionali giovanili.