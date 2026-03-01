Domen Prevc si conferma protagonista assoluto a Bad Mitterndorf, conquistando una vittoria di grande rilievo e stabilendo un nuovo record del trampolino di volo. Lo sloveno ha realizzato un salto da 238 m nella prima serie (230,6 punti) e un capolavoro nella seconda, con 245,5 m e 232,6 punti, totalizzando 463,2 punti complessivi.

Il dominio sul trampolino

Il salto da 245,5 m, eseguito con stanga 21, ha superato il precedente record detenuto dal fratello Peter Prevc, confermando il dominio della famiglia Prevc a Bad Mitterndorf. Il margine su Stephan Embacher, secondo classificato, è stato netto: l’austriaco ha totalizzato 438,4 punti, grazie anche a un salto da 240,5 m nella prima serie.

Podio e risultati principali

Al terzo posto si è piazzato il norvegese Johann Andre Forfang con 405 punti. Da segnalare la prestazione del giapponese Tomofumi Naito, che con un salto da 242,5 m nella seconda serie (stanga 25) ha sfiorato il podio, chiudendo con 404,7 punti. Quinto il tedesco Andreas Wellinger con 394,1 punti, seguito di un solo decimo da Naoki Nakamura. Valentin Foubert è settimo con 393,1 punti, Ryoyu Kobayashi ottavo con 392,8, Marius Lindvik nono con 388,5 e Piotr Żyła decimo con 384,2.

Il trampolino di volo di Kulm

Il trampolino di volo di Kulm (HS235), situato a Bad Mitterndorf, è uno dei pochi al mondo in grado di permettere salti oltre i 240 m. La misura di 245,5 m realizzata da Prevc è ora il nuovo record della collina, superando il precedente primato di 244 m stabilito da Peter Prevc nel 2016.