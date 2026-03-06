LeBron James ha stabilito un nuovo primato storico nella sua straordinaria carriera, superando il record di canestri realizzati in stagione regolare precedentemente detenuto da Kareem Abdul‑Jabbar. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha raggiunto questo traguardo nella partita contro i Denver Nuggets.

Il momento del record

Il canestro decisivo è arrivato nel primo quarto. Con un tiro in sospensione dalla media distanza, LeBron James ha superato la soglia dei 15.837 canestri, fissando un nuovo record personale e nella storia della NBA.

La partita contro i Nuggets

Nonostante l'impresa individuale, la sfida contro i Denver Nuggets si è conclusa con una sconfitta per i Lakers, battuti 120‑113. La prestazione di James nella partita ha visto 16 punti, 8 assist e 7 canestri realizzati, portando il suo totale complessivo a 15.842 canestri.

Un altro capitolo nella leggenda di LeBron

Questo ennesimo record si aggiunge a una lista già impressionante di primati che costellano la carriera di James. Già tre anni fa, aveva superato Abdul‑Jabbar per il maggior numero di punti segnati in stagione regolare, un traguardo facilitato anche dall'introduzione del tiro da tre punti. La partita in questione segna inoltre la sua ventitreesima stagione NBA, testimonianza della sua eccezionale longevità.

Verso nuovi traguardi

LeBron James ha consolidato ulteriormente il suo primato nella classifica storica dei field goals realizzati, raggiungendo quota 15.838 canestri. Il campione si avvicina inoltre a un altro importante record: quello delle partite disputate in stagione regolare, detenuto da Robert Parish. James ha infatti raggiunto quota 1.606 partite giocate, un altro segno della sua inarrestabile presenza nel panorama cestistico.