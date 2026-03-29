Kimi Antonelli si è imposto come nuovo leader del Mondiale di Formula 1 al termine di un emozionante Gran Premio del Giappone, terza tappa della stagione 2026, disputato sul celebre circuito di Suzuka. La gara, ricca di colpi di scena, ha visto il giovane pilota della Mercedes sfruttare al meglio le circostanze, in particolare una Safety Car scaturita da un incidente che ha coinvolto Oliver Bearman, per guadagnare posizioni decisive e portarsi in testa sia alla corsa che alla classifica iridata.

La partenza ha visto Antonelli scattare dalla pole position, seguito dal compagno di squadra George Russell e da Oscar Piastri della McLaren.

La corsa è stata animata da numerosi sorpassi e strategie differenti, con la Ferrari di Charles Leclerc protagonista di spettacolari manovre che hanno entusiasmato il pubblico. L’episodio chiave si è verificato quando la Safety Car è entrata in pista dopo l’uscita di Bearman, permettendo ad Antonelli di effettuare il pit stop in condizioni favorevoli e di mantenere la leadership fino al traguardo. Al termine della gara, Antonelli ha così superato Russell nella classifica piloti, diventando il nuovo punto di riferimento del campionato.

La gara di Suzuka e le strategie decisive

Il circuito internazionale di Suzuka, lungo 5,807 chilometri, ha ospitato la quarantesima edizione del Gran Premio del Giappone valida per il campionato mondiale di Formula 1.

La gara si è disputata su 53 giri, con i team che hanno dovuto gestire al meglio le mescole portate da Pirelli: hard, medium e soft. Antonelli ha saputo interpretare al meglio le condizioni della pista e le opportunità offerte dalla Safety Car, mentre Russell, partito dalla seconda posizione, ha dovuto accontentarsi di un piazzamento alle spalle del compagno di squadra. Leclerc, invece, si è distinto per una serie di sorpassi che hanno confermato il suo talento e la competitività della Ferrari su questo tracciato.

La classifica piloti vede ora Antonelli al comando, seguito da Russell e da Leclerc, mentre la Mercedes consolida la propria leadership tra i costruttori. La gara di Suzuka ha confermato l’equilibrio e la spettacolarità di questa stagione, con diversi team e piloti in grado di lottare per le posizioni di vertice.

Il Gran Premio del Giappone 2026: il quadro generale

Il Gran Premio del Giappone 2026, ufficialmente denominato Formula One Aramco Japanese Grand Prix 2026, si è svolto il 29 marzo presso il celebre circuito di Suzuka, nella prefettura di Mie. Si è trattato della trentaseiesima volta che Suzuka ospita la Formula 1 e della quarantesima edizione del GP giapponese valida per il mondiale. Prima della gara, Russell guidava la classifica piloti con 51 punti, seguito da Antonelli e Leclerc. La Mercedes era leader tra i costruttori, davanti a Ferrari e McLaren. Durante il weekend, le prove libere e le qualifiche hanno visto alternarsi al vertice Russell, Antonelli e Piastri, con Antonelli che ha conquistato la pole position grazie a un tempo di 1:28.778.

La gara, iniziata alle 14:00 ora locale, ha confermato la competitività dei principali protagonisti e la centralità strategica delle scelte ai box.

Il risultato di Suzuka rilancia le ambizioni di Antonelli e della Mercedes, mentre Ferrari e McLaren restano in corsa per il titolo in una stagione che si preannuncia combattuta fino all’ultima gara.