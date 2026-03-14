Il secondo Gran Premio della stagione di Formula 1 2026, il GP di Cina a Shanghai, si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 marzo. Il weekend sarà caratterizzato dal nuovo formato Sprint, che prevede qualifiche Sprint, Sprint Race e qualifiche tradizionali, con la gara finale in programma domenica mattina.

Programmazione TV8 in chiaro

TV8 trasmetterà in diretta la Qualifica Sprint venerdì 13 marzo alle ore 8:30. Sabato 14 marzo, sarà la volta della Sprint Race alle ore 4:00, seguita dalle Qualifiche del Gran Premio alle ore 8:00. La gara di domenica 15 marzo sarà proposta in differita alle ore 14:00, visibile sia sul canale 125 di Sky che sul numero 8 del digitale terrestre, oltre che in streaming su TV8.it.

Copertura completa su Sky e streaming

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire l'intero weekend in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile usufruire dello streaming tramite Sky GO e Now. OA Sport garantirà una diretta live testuale di tutte le sessioni.

Dettaglio orari (italiani)

Venerdì 13 marzo: Prove libere dalle 4:30 alle 5:30; Qualifica Sprint in diretta alle 8:30.

Sabato 14 marzo: Sprint Race in diretta alle 4:00; Qualifiche GP in diretta alle 8:00.

Domenica 15 marzo: Gara in diretta su Sky alle 8:00 e in differita su TV8 alle 14:00.

Modalità di visione

Sky offrirà la diretta integrale del weekend di gara. TV8, invece, trasmetterà in chiaro la Qualifica Sprint, la Sprint Race e le Qualifiche, con la gara in differita alle 14:00 di domenica. Lo streaming su NOW, Sky Go e TV8.it seguirà lo stesso schema di trasmissione.