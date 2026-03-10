Il Gran Premio di Cina ha rappresentato per la Ferrari un percorso fatto di alti e bassi. Dopo un avvio estremamente positivo, caratterizzato da tre vittorie nelle prime quattro edizioni, le successive soddisfazioni si sono rivelate più sporadiche. Unico acuto recente, nel 2025, è stata la vittoria nella Sprint Race ottenuta da Lewis Hamilton.

Una partenza brillante

Tra il 2004 e il 2007, la Scuderia di Maranello ha dimostrato una netta superiorità sul circuito cinese, aggiudicandosi tre successi con piloti differenti: Rubens Barrichello nel 2004, Michael Schumacher nel 2006 e Kimi Räikkönen nel 2007.

Successivamente, una nuova affermazione è arrivata soltanto nel 2013, grazie a Fernando Alonso. In totale, la Ferrari vanta quattro vittorie in diciotto edizioni del Gran Premio, senza mai riuscire a replicare il successo con lo stesso pilota in più occasioni.

Statistiche e risultati

Oltre alle quattro vittorie, il palmarès della Ferrari in Cina include due pole position (Barrichello nel 2004, Sebastian Vettel nel 2018), due giri veloci (Schumacher nel 2004, Massa nel 2007) e un totale di tredici podi. Tra i piloti attualmente in forza alla scuderia, Charles Leclerc ha disputato il GP cinese con la Sauber nel 2018 (19°), con la Ferrari nel 2019 (5°) e nel 2024 (4°). Nel 2025, invece, è stato squalificato.

Lewis Hamilton, dopo le esperienze con McLaren e Mercedes, ha corso con la Ferrari nel 2025 in Cina, vincendo la Sprint Race ma subendo successivamente una squalifica.

Il lampo del 2025

L'anno 2025 ha segnato un momento significativo per la Ferrari: Lewis Hamilton ha conquistato la prima vittoria in una Sprint Race per il Cavallino Rampante. Sebbene si tratti di un risultato di valore circoscritto, esso riveste un'importanza simbolica, rappresentando un raro picco prestazionale in un contesto altrimenti caratterizzato da prestazioni non esaltanti.

Approfondimento storico

Il Gran Premio di Cina ha visto la Ferrari imporsi in quattro occasioni, un dato che la pone al pari della McLaren (tre vittorie).

Seguono Mercedes (due successi) e Red Bull e Renault, con una vittoria ciascuna. Michael Schumacher detiene il record del successo ottenuto partendo dalla posizione più arretrata in griglia, nel 2006. La vittoria più combattuta rimane quella di Rubens Barrichello nel 2004, con un margine di soli 1,035 secondi sul secondo classificato.