La UAE Team Emirates XRG si presenta competitiva alla Strade Bianche 2026, in programma sabato 7 marzo. La squadra affronterà la classica toscana nonostante le assenze di Tim Wellens e Jhonatan Narváez.

Il campione sloveno Tadej Pogacar segnerà il suo esordio stagionale proprio nella corsa degli sterrati, con l'ambizione di centrare un quarto successo. Al suo fianco, il messicano Isaac Del Toro, secondo classificato al Giro d’Italia 2025, è pronto a offrire supporto e a emergere come possibile alternativa. Sarà presente anche Jan Christen, reduce da due vittorie e diversi piazzamenti in questa prima parte di stagione.

Il roster è completato da Florian Vermeersch, terzo all’Omloop Het Nieuwsblad, Kevin Vermaerke, Felix Großschartner e Domen Novak.

Obiettivi e strategia della squadra

La formazione emiratina mira a controllare l’andamento della corsa e, se le condizioni lo permetteranno, a imporre una selezione decisa fin dalle prime fasi, sfruttando la profondità del proprio organico. L’obiettivo primario rimane il successo di Pogacar, che con tre vittorie già all’attivo punta a stabilire un nuovo record nella prestigiosa Strade Bianche.

La presenza di corridori come Isaac Del Toro e Jan Christen, insieme a veterani esperti, rafforza la posizione della UAE Team Emirates XRG come una delle principali contendenti alla vittoria finale.