Filippo D’Aiuto ha celebrato la sua prima vittoria da professionista, conquistando la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali. Il corridore, ventiquattrenne originario di Monfalcone, ha sorpreso tutti con una brillante azione solitaria a soli cinque chilometri dal traguardo di Massalengo, un’impresa che gli ha anche valso la maglia di leader della classifica generale.

Filippo D’Aiuto: Il Percorso verso la Prima Vittoria

L'atleta, tesserato per la General Store-Essegibi-F.lli Curia, una squadra di categoria Continental (il terzo livello nel ciclismo internazionale), ha dimostrato una notevole caparbietà.

Il suo attacco a sorpresa, avvenuto in un tratto completamente pianeggiante, ha lasciato il gruppo senza reazione, permettendogli di mantenere il vantaggio fino al traguardo. Questo successo rappresenta un momento di svolta significativo nella sua carriera, frutto di anni di impegno e di numerose fughe coraggiose che ne hanno caratterizzato lo stile di corsa.

Il Profilo del Corridore e le Tappe Precedenti

La vittoria odierna non è un caso isolato, ma il culmine di un percorso agonistico in costante crescita. Nel 2024, D’Aiuto aveva già messo in mostra le sue doti animando il Giro della Romagna con una fuga di oltre centoventi chilometri, concludendo la corsa in settima posizione. L'anno successivo, nel 2025, con la maglia della Petrolike (anch'essa Continental), aveva preso parte a eventi di categoria Pro, distinguendosi al Giro del Veneto e ottenendo un promettente nono posto alla Coppa Città di San Daniele.

In questa stagione, il ritorno alla sua "prima casa", la General Store, lo ha visto impegnato in corse come il Trofeo Laigueglia e alcune gare in Francia, prima di raggiungere la meritata consacrazione con questa vittoria di tappa.

Dettagli della Tappa e la Nuova Classifica Generale

La seconda frazione della Settimana Internazionale Coppi & Bartali 2026 si è disputata il 26 marzo, con partenza da Lodi e arrivo a Massalengo, coprendo una distanza di 158 chilometri. La corsa, evento di livello 2.1 e parte del calendario UCI Europe Tour 2026, ha visto Filippo D’Aiuto trionfare e conquistare la leadership della classifica generale. Dopo questa tappa, la graduatoria vede D’Aiuto al comando, seguito da Axel Laurance, vincitore della prima frazione, con un distacco di nove secondi.

Mauro Schmid occupa la terza posizione, a tredici secondi dal leader.

Un Trampolino di Lancio per la Carriera

Questa affermazione è un momento cruciale per Filippo D’Aiuto, che con la sua caparbietà e tenacia ha saputo emergere in un contesto competitivo internazionale. Il successo nella tappa di Massalengo non è solo una vittoria, ma un potenziale trampolino di lancio per una carriera professionistica di rilievo, aprendo nuove prospettive per il giovane corridore di Monfalcone.