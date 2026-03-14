Quattro atlete italiane sono qualificate per la gara di gigante alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. L'evento si svolgerà nel comprensorio di Lillehammer, in Norvegia, dal 21 al 25 marzo. Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere e Anna Trocker rappresenteranno l'Italia in questa specialità.

Le italiane qualificate per il gigante

Nella graduatoria di specialità del gigante, Lara Della Mea occupa il decimo posto. Sofia Goggia è sedicesima, mentre Asja Zenere si posiziona diciannovesima. A queste si aggiunge Anna Trocker, che ha ottenuto una wild-card in virtù del suo titolo di campionessa del mondo juniores tra le porte larghe.

Brignone chiude anticipatamente la stagione

Federica Brignone, nonostante lo status di campionessa olimpica di Milano Cortina 2026, ha deciso di terminare la stagione in anticipo. La sciatrice valdostana, trentatreesima nella classifica di specialità con quaranta punti e con meno di cinquecento punti nella classifica generale (centouno), avrebbe potuto partecipare alle Finali grazie al suo titolo. Tuttavia, ha preferito concentrarsi sul recupero dopo l'infortunio occorso lo scorso aprile e dopo l'impresa dei due ori olimpici.

Criteri di accesso alle Finali di Coppa del Mondo

Alle Finali di Coppa del Mondo possono accedere le migliori venticinque atlete classificate nella graduatoria di specialità.

Sono ammesse anche le atlete con almeno cinquecento punti nella classifica generale, la campionessa olimpica e la campionessa del mondo juniores. Il trofeo di gigante è già stato assegnato: l'austriaca Julia Scheib è irraggiungibile dalla svizzera Camille Rast.

Contesto delle Finali di Lillehammer

Le Finali della Coppa del Mondo 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia, dal ventuno al venticinque marzo. Le gare tecniche, inclusa quella di gigante, si disputeranno sul tracciato di Hafjell. La partecipazione è riservata alle prime venticinque atlete per disciplina, alla campionessa del mondo juniores e a coloro che vantano almeno cinquecento punti nella classifica generale. I punti verranno assegnati solo alle prime quindici classificate.