La Coppa del Mondo maschile di biathlon 2025-2026 ha preso il via il 29 novembre 2025 a Östersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe previste. La classifica generale, che terrà conto di ventuno gare, vede al comando il francese Eric Perrot con 1.058 punti. Lo svedese Sebastian Samuelsson segue con 814 punti, mentre l’italiano Tommaso Giacomel si posiziona terzo con 797 punti.

Classifiche di specialità

Nella classifica individuale, Perrot guida con 211 punti, davanti a Johan‑Olav Botn (141) ed Emilien Jacquelin (133). Tommaso Giacomel occupa la decima posizione con 72 punti.

Nella sprint, Sebastian Samuelsson è primo con 315 punti, seguito da Giacomel (309) e Perrot (270). Per quanto riguarda la pursuit, Perrot è al comando con 337 punti, Samuelsson è secondo (314) e Giacomel terzo (296). Infine, nella mass start, Eric Perrot è al vertice con 240 punti, Johan‑Olav Botn secondo (146) e l’americano Campbell Wright terzo (144), con Giacomel quinto (120).

Regolamento e Olimpiadi

Le gare dei Giochi Olimpici Invernali non assegnano punti validi per la Sfera di Cristallo. Pertanto, le prove in programma ad Anterselva, sede delle Olimpiadi Milano‑Cortina 2026, non fanno parte del circuito di Coppa del Mondo. Queste competizioni assegneranno esclusivamente le medaglie olimpiche.

Situazione alla settima tappa

Alla settima tappa, disputata a Kontiolahti, in Finlandia, Eric Perrot ha mantenuto la leadership della classifica generale maschile. Questo risultato conferma la sua posizione di favorito per la vittoria finale della Coppa del Mondo. In quella fase della competizione, Perrot precedeva Tommaso Giacomel e Sebastian Samuelsson, con distacchi che evidenziavano la solidità del suo rendimento stagionale.