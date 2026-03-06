Oscar Piastri ha siglato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, gara d’apertura del Mondiale di Formula 1, svoltasi sul circuito di Albert Park a Melbourne. Il pilota australiano, al volante della McLaren‑Mercedes, ha fermato il cronometro sull’1’19"729.

Classifica e distacchi

Piastri ha preceduto le due Frecce d’Argento: Andrea Kimi Antonelli è giunto secondo a 214 millesimi, mentre George Russell ha concluso terzo a 320 millesimi. In quarta e quinta posizione si sono piazzati i piloti Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che avevano dominato la sessione mattutina.

Max Verstappen, su Red Bull, ha ottenuto il sesto tempo, precedendo il campione britannico in carica Lando Norris (McLaren). Il debuttante Arvid Lindblad (Racing Bulls) ha nuovamente sorpreso, conquistando l’ottavo tempo, davanti ai francesi Isack Hadjar (Red Bull) ed Esteban Ocon (Haas).

Dinamiche della sessione

La prima parte della giornata era stata caratterizzata dal dominio di Ferrari e Red Bull. Tuttavia, nella seconda sessione, McLaren e Mercedes hanno rivelato tutto il loro potenziale, con Piastri protagonista assoluto. Il pilota di casa ha così acceso l’entusiasmo del pubblico locale, confermando le aspettative sulla sua performance.

Dettagli tecnici e incidenti

Piastri ha realizzato il suo miglior tempo in 1’19"729 utilizzando pneumatici soft, con un margine di 0,214 secondi su Antonelli e di 0,320 su Russell.

La sessione non è stata esente da momenti di tensione: George Russell ha avuto un contatto in pit‑lane con Arvid Lindblad all’inizio delle prove. Inoltre, Max Verstappen ha riscontrato problemi in uscita dai box, fermandosi in pit‑lane e perdendo tempo prezioso.