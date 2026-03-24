L'atleta Sara Franceschi ha condiviso le sue prime impressioni dopo aver preso parte al Meeting di Livorno, un appuntamento cruciale nel suo percorso di preparazione in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione. La nuotatrice livornese, ospite della puntata speciale di Swim Zone, ha offerto uno spaccato delle sue condizioni fisiche e mentali, profondamente influenzate dai tre mesi di intenso allenamento trascorsi in Australia.

Franceschi ha espresso un bilancio agrodolce della sua performance: “Allenarsi qui è bellissimo, soprattutto gareggiare, avere Meeting e tutte queste persone nella mia piscina è magnifico.

La gara è andata così così, perché sono davvero stanca dopo tutti questi allenamenti in Australia, però sono anche contenta”. Ha poi ribadito la stanchezza accumulata: “Al momento sono molto stanca, reduce da questi tre mesi in Australia, ma sono contenta della prestazione, è molto importante sia a livello fisico che mentale”. Questa fatica, pur evidente, non ha intaccato la sua soddisfazione per i progressi compiuti.

Verso gli Assoluti: preparazione e obiettivi

Guardando al prosieguo della stagione, Franceschi ha delineato le sue aspettative: “Ci saranno poche gare importanti, però sicuramente mi aspetto di fare ottimi risultati, perché comunque è sempre bello migliorarsi e dare sempre il massimo, quindi vedremo cosa succederà ad aprile”.

L'atleta ha inoltre sottolineato l'importanza del recupero: “Sicuramente devo avere molto più riposo, perché sono davvero stanca, però non mi manca niente, mi sono allenata tanto, ho migliorato tanti aspetti in cui magari prima ero messa male, però ora ho bisogno di riposo e poi vedremo agli Assoluti”. Il Meeting di Livorno, dunque, è stato un test utile per valutare l'andamento del lavoro svolto, più che per la ricerca di un tempo specifico.

Il bilancio della gara a Livorno è stato pragmatico: “È stata una gara un po’ così, ero molto stanca, non ho guardato il tempo, perché comunque oggi, ad un mese dagli Assoluti vedere il tempo non ha molto senso, però era giusto venire qui, gareggiare e vedere un po’ questi tre mesi come sono andati”.

Questo approccio evidenzia la sua focalizzazione sul processo di crescita a lungo termine.

L'investimento strategico dell'esperienza australiana

L'esperienza in Australia si configura come un investimento strategico nella carriera di Sara Franceschi. L'opportunità di allenarsi con il rinomato gruppo di Dean Boxall presso lo St Peters Western, un centro di eccellenza nel nuoto mondiale, ha consentito all'azzurra di confrontarsi con metodologie e carichi di lavoro innovativi e intensi. Questo percorso, intrapreso anche da altre atlete italiane di spicco come Simona Quadarella, mira a infondere nuove energie e stimoli in vista delle imminenti competizioni internazionali.

La decisione di uscire dalla propria comfort zone e affrontare un periodo di lavoro così impegnativo all'estero è emblematica della determinazione di Franceschi a perseguire un continuo miglioramento e a mantenere un elevato livello di competitività nel panorama europeo e mondiale.

Forte della consapevolezza acquisita e della necessaria fase di recupero, l'atleta si proietta con fiducia verso gli Assoluti di Riccione, con l'obiettivo di consolidare i progressi raggiunti e di esprimere al meglio il suo potenziale.