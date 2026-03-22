Le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026 a Lillehammer, in Norvegia, rappresentano l'ultimo atto di una stagione intensa, culminando con le attesissime prove tecniche. Dopo le gare di velocità, il calendario si concentra su due giornate decisive dedicate a gigante e slalom, sia maschili che femminili, che decreteranno i vincitori delle ultime coppe di specialità.

Il programma delle gare si apre il 24 marzo con la prima manche del gigante maschile alle ore 09:30, seguita dalla prima manche dello slalom femminile alle ore 10:30. Nel pomeriggio, l'azione riprende con la seconda manche del gigante maschile alle ore 12:30 e, a chiudere la giornata, la seconda manche dello slalom femminile alle ore 13:30.

Saranno sfide cruciali per gli atleti in lizza per il podio.

Il 25 marzo segnerà la chiusura ufficiale della stagione agonistica con altre quattro manche. La giornata inizierà con la prima manche del gigante femminile alle ore 09:30, seguita dalla prima manche dello slalom maschile alle ore 10:30. Le seconde manche, che assegneranno i titoli, sono previste alle ore 12:30 per il gigante femminile e alle ore 13:30 per lo slalom maschile. Ogni discesa sarà fondamentale per le classifiche finali.

Dove seguire le gare: diretta TV e streaming

Gli appassionati di sci alpino potranno seguire tutte le gare delle finali in diretta televisiva su Rai2 o RaiSportHD, a seconda della programmazione specifica.

Per chi preferisce lo streaming, la copertura sarà garantita su diverse piattaforme: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale per ogni manche e gara, permettendo di non perdere nessun momento delle competizioni decisive che concluderanno la stagione.

L'epilogo di una stagione intensa

Le finali di Lillehammer rappresentano l'epilogo di un'annata agonistica particolarmente ricca di appuntamenti. Nelle settimane precedenti, gli atleti si sono confrontati su piste prestigiose: gli uomini hanno gareggiato sulle nevi di Courchevel, mentre le donne sono state impegnate ad Are. Questi eventi hanno contribuito a definire le classifiche generali e di specialità, preparando il terreno per le sfide conclusive in Norvegia, dove i migliori sciatori del mondo si contenderanno gli ultimi ambiti trofei nelle discipline tecniche dal 19 al 25 marzo.